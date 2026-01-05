Alerta amarilla por fenómenos costeros en Mazarrón y el Campo de Cartagena

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió ayer un aviso amarillo por fenómenos costeros y viento para este lunes que afecta a al Campo de Cartagena y a Mazarrón. También activó un aviso amarillo por lluvia, de doce a nueve de la mañana de hoy, por un «peligro bajo» de hasta 15 litros de lluvia acumulada por metro cuadrado en una hora.

Está previsto viento del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 2 a 3 metros. El aviso amarillo por fenómenos costeros comprende las 24 horas del 5 de enero, es decir: todo el día de hoy.

La evolución en tiempo real de los avisos meteorológicos se puede consultar online en la página web de la Aemet.

Por su parte, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cartagena contempla la posibilidad del cierre del Parque Torres y habilitar el itinerario seguro de visitantes al Castillo de la Concepción. También se contempla la balización de ficus monumentales. Previsiblemente, el resto de parques permanecerán abiertos con normalidad, al estar más alejados del litoral, aseguran desde el Consistorio.

Asimismo, desde el Ayuntamiento recuerdan la necesidad de alejarse de los malecones, playas, espigones y otros lugares próximos a la línea de costa, que puedan verse afectados por la rompiente de las olas y la intensidad del viento, y también evitar salir a navegar y vigilar los amarres de las embarcaciones. Tampoco se deben estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje, como el Muelle de la Curra en el puerto de Cartagena o el espigón de la bocana de Cabo de Palos, señalan en un comunicado.

Igualmente se aconseja limitar la velocidad y aumentar la precaución mientras se conduce.

Desde Policía Local de Cartagena señalan vías a evitar en caso de lluvias torrenciales. Son la N-301a con Avenida de la Constitución Española a su paso por la Rambla de El Albujón (El Albujón), la RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida, la F-37 Desde RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia La Aparecida, el Camino XIV del Sifón de RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia Los Dolores, la RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores, la E-16 en sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra, y la calle Antonio Pascual de acceso a Nueva Aljorra en La Aljorra.