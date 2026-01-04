Planes
Suspenden en Cartagena todas las actividades de Navidad para este domingo y el próximo lunes
Los actos previstos en Los Juncos, Explanada del Puerto y Plaza de España no se llevarán a cabo por las lluvias
Después del final de año pasado por agua, la borrasca Francis ha tomado el relevo en el comienzo de este 2026. Ya en días pasados se han tenido que suspender las actividades previstas para otras ciudades o incluso algunas de las cabalgatas de reyes.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha colocado en su avisos en su página web, con una precipitación prevista de hasta 15 mm en una hora, para la mañana del próximo lunes en el Campo de Cartagena. La alerta es amarilla y estará, según los expertos del tiempo, desde las 0 horas hasta las 9 de la mañana.
Las actividades previstas para este domingo 4 de enero y mañana lunes 5 de enero en Cartagena, por la Navidad, en la plaza de los Juncos, explanada del Puerto y en plaza de España han sido suspendidas debido a la previsión meteorológica.
Lo único que se mantendrá abierto, si el tiempo lo permite, es el mercado de artesanía de la plaza Juan XXIII.
La Navidad de la ciudad de Cartagena finaliza así la jornada de ayer viernes, donde se llevó a cabo la Cabalgata de Reyes Magos, que reunió en las calles, según comunicó el Ayuntamiento a través de una nota de prensa, a unas 100.000 personas.
- Sin fecha para la puesta en funcionamiento de la propuesta 'Un beso y tira' en Cartagena
- Heridos una mujer y sus hijos de dos y cuatro años tras ser atropellados en Cartagena
- Una vasija hallada en el Molinete confirma los vínculos con Carthago de la familia que impulsó la República Romana: la clave, en la inscripción
- Sube un 2 % el peaje de la autopista de Cartagena a Vera y el 4,68 % a Alicante
- El Ayuntamiento de Cartagena dividirá el edificio de Contentpolis en tres locales de apoyo tecnológico a las empresas
- Cartagena amplía el recorrido y el contenido de su cabalgata de Reyes de este sábado
- El Partido Cantonal denuncia que el Ayuntamiento de Cartagena deja a medias la restauración del Fuerte Despeñaperros
- Los Reyes Magos recorren a piel el centro de Cartagena