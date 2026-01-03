Los vecinos dudan de la legalidad de la planta fotovoltaica de Los Belones en Cartagena

Los vecinos de la zona continúan teniendo serias dudas sobre la legalidad ambiental del proyecto fotovoltaico de la empresa Nefer Power SL en Los Belones.

Según sus averiguaciones, el proyecto podría haber eludido la Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria exigida por la ley debido a su envergadura y ubicación.

Los vecinos y los colectivos locales manifiestan su preocupación por la posible inadecuación del Informe de Impacto Ambiental Simplificado presentado por el promotor para su proyecto fotovoltaico en la zona de Los Belones, en el litoral este de Cartagena.

Según la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, determinados proyectos, en función de su tamaño, potencia instalada, ocupación de suelo, efectos acumulativos y localización, deben someterse obligatoriamente a una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, un procedimiento más exhaustivo que garantiza una mayor protección del territorio, la biodiversidad y la participación pública.

Según explican, en este caso, la envergadura del proyecto fotovoltaico, junto con su proximidad a espacios ambientalmente sensibles y la posible acumulación de impactos con otras instalaciones similares, podría situarlo claramente dentro de los supuestos que requieren evaluación ambiental ordinaria, y no un procedimiento simplificado.

A su entender, el uso de un informe simplificado en proyectos de esta magnitud podría suponer una vulneración del espíritu y de la letra de la normativa ambiental vigente, "al limitar el análisis profundo de los impactos reales sobre el suelo, el paisaje, la fauna, los recursos hídricos y la población local".

Por ello, solicitan a las administraciones competentes que revisen de oficio el expediente ambiental, aclaren si el procedimiento seguido es conforme a derecho y, en su caso, exijan la tramitación de una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, tal y como establece la ley para proyectos de estas características.

"La transición energética es necesaria, pero no puede hacerse a costa de rebajar las garantías ambientales ni de ignorar la legislación, especialmente en territorios ya sometidos a una fuerte presión por infraestructuras energéticas", señalan.

Los vecinos piden transparencia, legalidad y respeto al entorno, así como información clara sobre el estado real del proyecto y las razones por las que se optó por un procedimiento ambiental que "podría no ser el adecuado".

Cabe recordar que este mes Urbanismo ordenó paralizar las obras porque el proyecto que obtuvo licencia no es el mismo que se está ejecutando.