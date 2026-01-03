Los Reyes Magos recorren a piel el centro de Cartagena

Dos días antes de pasar por las casas de los cartageneros, los Reyes Magos recorrieron a pie el centro de Cartagena, desde el Icue hasta la Plaza del Ayuntamiento. Esta es una de las novedades de esta atípica víspera de Reyes, adelantada debido a las previsiones del tiempo para los próximos días.

Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron el cariño de miles de niños que acudieron a entregarles sus cartas y a pedirle algún que otro deseo de última hora.

Desde el balcón del Palacio Consistorial sus Majestades de Oriente, junto a sus pajes, dedicaron unas palabras al público congregado en la plaza. La alcaldesa, Noelia Arroyo, quiso agradecerles el esfuerzo realizado para adelantar su visita, pero recordó a los más pequeños que seguirán pasando por sus casas a dejarles sus regalos la noche del 5 de enero.

Aunque el tiempo ha obligado a cambiar muchas cosas y trabajar a contrarreloj, la regidora municipal espera que se pueda disfrutar de la cabalgata de esta tarde "muy parecida a como lo habíamos preparado".

Melchor y Baltasar fueron los más aclamados por el público, pues todavía se recuerda el famoso "Baltasar, el patinete", mientras que el rey de barba blanca destacó por su cercanía, "siempre ha sido mi favorito", señalaban algunos de los presentes.

Unos dos mil asistentes corearon el famoso villancico "Ya vienen los Reyes Magos" antes de que sus majestades recordaran a los más pequeños la importancia de tener un buen comportamiento.

Gaspar celebró que el esfuerzo para llegar antes a la ciudad portuaria había merecido la pena, mientras que Melchor recordó que después de más de 2.000 años haciendo viajes para entrar sus regalos a los niños es importante tener presente que "el mundo es mejor con un corazón generoso". Asimismo Baltasar también quiso dar algunas directrices para la noche más mágica del año como que hay que acostarse temprano y dejar algo de avituallamiento para los reyes y sus camellos.

Después, sus Majestades se ubicaron en sus tronos, colocados a las puertas del Palacio Consistorial, para recibir uno a uno a los asistentes, recoger sus cartas y preguntarles por su comportamiento este año.

Esta tarde, la Cabalgata de los Reyes Magos saldrá a las 18:00 horas desde la Cofradía de los Pescadores y contará con las carrozas de los Reyes Magos, que irán acompañados por otras diseñadas con elementos de luz y seda y que contarán con la participación de cuatro asociaciones de vecinos de Cartagena como son las de San Ginés, San Diego, Las Lomas de Canteras y Los Puertos de Santa Bárbara.

El desfile cuenta este año con el patrocinio y la participación de empresas como Repsol, Autoridad Portuaria, UCAM, Urbincasa, Ership, Inmohogares, Restaurante Eszencia, Huertas Movil Hyundai, Jimbee, Espacio Mediterráneo, El Abasto y La Isla Mágica.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, encabezada por el edil popular José Ramón Llorca, ha diseñado un dispositivo con más de medio centenar de agentes de turno ordinario, a los que se suman el Grupo Operativo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cartagena (GOESC) para velar por la seguridad de todos los asistentes.