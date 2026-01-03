Cartagena necesitará la autorización del Ministerio de Hacienda para pedir préstamos

La necesidad de que el Ministerio de Hacienda autorice los préstamos que contemplan y tres enmiendas a la totalidad de PSOE, MC y Sí Cartagena. Los presupuestos del Ayuntamiento de Cartagena para 2026, que deben ser aprobados por el Pleno municipal el 9 de este mes, continúan dando que hablar tras su presentación por parte del ejecutivo local.

Ahora los grupos de la oposición, que han recibido los documentos a principios de esta semana, han desgranado algunos de los detalles más significativos.

Asimismo, este viernes la Comisión de Hacienda e Interior dio luz verde, con los votos a favor de PP y Vox, a la aprobación inicial de las cuentas para el próximo año y a la modificación del Plan Económico-Financiero 2025-2026 para ajustarse a las mismas.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto para que se retire porque son unos “presupuestos de la vergüenza, que llevarán a Cartagena a la ruina”, según explicó el concejal socialista Pedro Contreras.

A su juicio, el documento recoge gastos e ingresos ficticios, que no se ajustan a la realidad; y contempla la subida de impuestos; la bajada de inversiones reales con respecto a 2024 y 2023; y una reducción de los gastos en servicios públicos.

“Son el cuento de la lechera, no se ajustan ni a la realidad ni a las necesidades del municipio. Confirman que PP y Vox no tienen un proyecto serio de municipio ni un modelo de desarrollo, más allá de las fiestas y los saraos del momento”, criticó Contreras.

Los gastos en bienes y servicios se reducen un 3,37% con respecto a 2025, mientras que las inversiones bajan casi un 14% con respecto a 2024. “Pero si ya es malo que bajen con respecto a 2024 sobre el papel, la realidad será aún peor porque nunca invierten lo que prometen. El balance del cumplimiento de las inversiones es nefasto año tras año porque a Arroyo las promesas se le dan bien, pero la gestión se le da muy mal”, señaló Contreras.

El Consistorio ha propuesto la modificación del Plan Económico Financiero al Ministerio de Hacienda para pedir dos nuevos préstamos por valor de diez millones de euros. “Siguen endeudando al Ayuntamiento porque son incapaces de gestionar. Ahora modifican el PEF y todo el presupuesto depende de que el Ministerio de Hacienda autorice dicha modificación y la solicitud de los dos préstamos”, incidió Contreras.

Contreras sostienen que la subida de impuestos asciende a 3,6 millones de euros, “es otra de las contradicciones de PP y Vox, aseguran que no suben impuestos, mientras que el presupuesto que han presentado contempla un incremento de los ingresos por la subida del IBI, del impuesto de vehículos y de la tasa de basuras. ¿Cómo se entiende eso? Pues se entiende porque mienten más que hablan, dicen que no suben impuestos y la realidad confirma que sí”.

Los socialistas también han presentado 47 enmiendas parciales, porque "creemos que no van a aceptar la enmienda a la totalidad y por eso hemos presentado enmiendas parciales con el objetivo de hacer estos presupuestos más sociales, solidarios y justos”.

"Unas cuentas irreales y sin diálogo político"

El portavoz de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, también ha registrado una enmienda a la totalidad al considerar que "se trata de unas cuentas irreales, mal planificadas y profundamente dañinas para el futuro del municipio".

Sí Cartagena expone que las cuentas incumplen la normativa en materia de gastos de personal, con un incremento del 6% frente al máximo legal del 4,55%, "presentan una política de subvenciones sin la debida transparencia y dependen de inversiones financiadas con préstamos no previstos ni autorizados en el PEF". Algo que también recoge el interventor municipal en su informe.

Torralba adivirtió también "de la falta de realismo en los ingresos, como el aumento injustificado del ICIO, y de la ausencia de un proyecto serio para mejorar los servicios públicos, los barrios y diputaciones, la vivienda, el transporte o la atención social".

“No solo carece de rigor, sino también de proyecto”, señaló Torralba, quien denuncia que “no mejora los servicios públicos, no invierte en los barrios y diputaciones, no afronta los problemas de limpieza, transporte, vivienda o atención social, y ni siquiera garantiza el mantenimiento adecuado de lo existente”.

Desde Sí Cartagena critican además la ausencia de diálogo político, "con una tramitación deliberadamente acelerada en plenas fechas navideñas, lo que ha dificultado el análisis y la presentación de alternativas por parte de la oposición, empobreciendo el debate democrático".

A principios de esta semana MC ya anunció que presentaría una enmienda a la totalidad para exigir la retirada de "esta vergüenza de presupuesto".