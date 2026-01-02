Los solares expropiados por el Ayuntamiento en el centro de Cartagena no seducen a nadie

Ni una oferta. Este 26 de diciembre finalizó el plazo para la presentación de ofertas en la subasta pública de los 12 solares del Casco Histórico expropiados por el Ayuntamiento de Cartagena al no solicitar sus dueños licencia de construcción. Sin embargo, el Consistorio no ha tenido ningún interesado en adquirirlos. Si bien está circunstancia ya entraba en sus planes, pues el concejal de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras señaló que ha pasado "tal y como preveíamos".

"No se ha presentado nadie, como preveíamos porque la propia ley establece que en el caso de que en primera convocatoria no se presente nadie se puede volver a subastar en el plazo de seis meses con una reducción del 25%. Nos habían comentado algunos interesados que se iban a esperar a la segunda oferta porque si lo puedo conseguir un 25% más barato no lo consigo un 25% más caro", explicó Ortega.

Asimismo, el edil popular apuntó entre las causas de este desinterés la no convalidación del decreto ley de vivienda asequible de la Comunidad Autónoma.

"Al tener un 40% más de edificabilidad en un solar o no, hablamos de que la operación de construcción de una vivienda te puede salir o no, porque puedes hacer un 40% más", señaló Ortega.

Para el edil de Urbanismo, "la medida, que era 'Made in Cartagena', de poder traspasar la edificabilidad a otras parcelas del municipio era muy interesante debido a la propia situación del Casco Histórico de Cartagena".

Además, señaló que para su gobierno es fundamental que el decreto de vivienda se apruebe como decreto ley, se convalide o se apruebe como una ley independiente con la participación de los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional. "Esas medidas que desde Cartagena introdujimos por la capacidad de persuasión de la alcaldesa, Noelia Arroyo, en el Gobierno Regional para nosotros son fundamentales", hizo hincapié el concejal popular.

Ortega detalló que el que este decreto no saliera adelante ha perjudicado a dos municipios que estaban muy interesados en que así fuera porque "tenemos dos cascos históricos muy similares y con problemáticas similares". Se refiere a Cartagena y Lorca.

Esta licitación, que se tramita por procedimiento abierto, forma parte de la Estrategia Municipal de Vivienda para movilizar suelo infrautilizado y generar oferta residencial en el centro de la ciudad. El único criterio de adjudicación será que vencerá el que mejor precio oferte.

El procedimiento sigue el régimen de venta forzosa previsto en la legislación urbanística. El Ayuntamiento sustituye al propietario en la enajenación y convoca una primera subasta con un tipo igual al 100 % del valor tasado. Si queda desierta, debe celebrarse una segunda subasta unos seis meses después con una rebaja del 25 %. Si en ese momento tampoco hay ofertas, el Consistorio puede incorporar el solar a su Patrimonio Municipal de Suelo, mientras que si el solar se vende el precio se reparte de forma reglada: el propietario recibe el 75 % después de descontar gastos y sanciones, y el Ayuntamiento percibe el 25 % restante.

Los solares subastados se ubican en calles Aire 5 y 7, plaza San Francisco 21, Balcones Azules 4, 8 y 10, Honda 19, Duque 4, plaza Risueño 17, Subida San Diego 11 y 12 y calle San Diego 9.

El valor de tasación porque el que salieron a concurso oscilaba entre 71.647 euros y 408.212 euros, con un presupuesto total de licitación de 2.549.072 euros, que constituía el tipo mínimo de subasta.

'Licencia express'

Este lunes la alcaldesa anunció acuerdos con el Colegio de Arquitectos y con la Asociación de Promotores y Constructores para acortar trámites de licencia y aplicar la figura de “interés público” a promociones de vivienda, con criterios ligados a inversión, empleo y carácter estratégico.

Esta 'licencia express' es básicamente es una licencia básica, teniendo en cuenta que la ley de certificación administrativa permite que los colegios profesionales o empresas acreditadas puedan suplir los trámites administrativos. "Esto permite que los proyectos tengan un respaldo, como ya se hace en otro tipo de licencia como las de actividad", concretó Ortega.

"Esta es una medida que funciona excepcionalmente bien en otros municipios como puede ser Madrid y Zaragoza", aseguró el edil.

Asimismo, explicó que esta medida va a permitir que los promotores puedan iniciar la otra parte del proceso, que es la búsqueda de financiación. "Hay muchas veces que las entidades bancarias le piden a los empresarios que el proyecto tenga visos de ser realizado y, con esa licencia básica, donde se pueden iniciar los trámites y la construcción, entendemos que va a agilizar bastante la construcción", incidió Ortega.

El edil aprovechó para lanzar un dardo al Gobierno de España asegurando que "seguimos esperando las 300.000 viviendas que va a hacer". En el caso de Cartagena, "no hace mucho le informamos que tienen a su disposición suelo de propiedad estatal en el residencial Buenos Aires, donde pueden empezar a construir cuando quieran porque es un suelo que está urbanizado".

Otra de las medidas municipales para impulsar la construcción de viviendas en el Casco Histórico es el aumento de edificabilidad por el hallazgo de restos arqueológicos, que incluso se puede traspasar si no se puede a otras zonas del municipio si no se puede realizar en esa zona.

"Cambiar solares por hogares", según señaló Arroyo, es su objetivo.