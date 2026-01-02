El Partido Cantonal denuncia que el Ayuntamiento de Cartagena deja a medias la restauración del Fuerte Despeñaperros

El Partido Cantonal de Cartagena denuncia que el Ayuntamiento deja a medias la restauración del Fuerte de Despeñaperros. Según sus datos, la tercera fase de su recuperación queda fuera del Presupuesto municipal de 2026, "por lo que el Gobierno local tira por la borda los 259.000 euros invertidos hasta el momento en este sentido".

Desde el PCan hacen referencia a que la primera edil no dedicó ni una sola palabra a la fortificación ubicada junto al antiguo Cuartel de Antigones, actual sede de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la UPCT, en la presentación de las cuentas generales del Ayuntamiento para este año.

"La intervención quedó parada desde que la empresa adjudicataria de la segunda fase de la rehabilitación, Jumabeda, quitara el andamiaje que facilitó los últimos trabajos a finales del año 2023", explican desde la formación local.

Cabe recordar que durante la primera fase, concluida en el verano de 2021 y con un coste de 59.000 euros, la actuación permitió el refuerzo estructural tanto en las esquinas de ladrillo de cada uno de los lienzos, así como la recuperación de la base de la moldura de coronación que daba paso a las almenas no conservadas.

De esta manera, la cimentación de los paramentos quedó estabilizada y los técnicos consiguieron también la consolidación de la coronación del monumento. La primera consecuencia visible fue la puesta en valor de un tramo en la cara nororiental desde el lienzo hasta la base de la cornisa.

La segunda fase tuvo mayor calado y, en la misma, el Ayuntamiento invirtió 150.000 euros, durante la segunda mitad de 2023, en los lienzos correspondientes a la parte sur de la fortaleza de fácil apreciación desde la Avenida Trovero Marín, más conocida como Cuesta del Batel.

Como consecuencia del mal estado de estos muros, los trabajos incidieron en una severa reposición de su alzado hasta la base de la plataforma artillera.

El Plan Director, aprobado por la Dirección General de Patrimonio Cultural, plantea dos fases más en la restauración integral del edificio incluido el cuerpo de guardia, guarnición, garitas, cocina y la adecuación de las explanadas inferior y superior que permitan la creación de un mirador excepcional sobre el casco histórico, el frente marítimo y el Castillo de los Moros.

En este documento se contempla la construcción de un edificio al final del recorrido que contenga una cafetería y una tienda en la ladera norte del cerro.

El monumento, construido a mediados del siglo XIX, cuenta con la catalogación de Bien de Interés Cultural desde 1997 y corona una de las cinco colinas que determinan la topografía del recinto amurallado de Cartagena.