Dos nuevas viviendas sociales para familias vulnerables en Cartagena

El parque de vivienda pública del Ayuntamiento de Cartagena incorpora dos nuevos inmuebles, cedidos por la Comunidad fruto del acuerdo suscrito entre ambas Administraciones. Con estas incorporaciones, son ya 52 las viviendas destinadas a la población vulnerable del municipio, 10 de ellas añadidas en los últimos ocho años.

La Junta de Gobierno Local del Consistorio cartagenero aprobó la semana pasada aceptar en propiedad estas las dos viviendas, que se destinarán a un programa municipal que busca erradicar el chabolismo.

Tras la formalización, el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento y la gestión de los inmuebles, que quedarán adscritos a la Unidad de Servicios Sociales para el realojo de las familias seleccionadas.

“El modelo de gestión de estas viviendas combina el apoyo social con la responsabilidad”, explicó la concejala de Política Social, Cristina Mora, quien detalló que las familias beneficiarias firman un contrato de alquiler social y un acuerdo de intervención social.

“En este compromiso, las familias se responsabilizan de mantener unas normas básicas de convivencia y de seguir las orientaciones de los técnicos municipales. A cambio, el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales, se compromete a trabajar y acompañarlas en su proceso de normalización e integración social”, agregó la edil del ramo.

El Ayuntamiento cartagenero explica en un comunicado que la incorporación de estas viviendas forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno municipal y, en este sentido, resalta el Consistorio el programa de alquiler seguro, “una medida clave orientada a movilizar viviendas vacías hacia el mercado del alquiler”, recordó Mora.

Nuevo servicio de asesoramiento jurídico

Además, recientemente se ha puesto en marcha un nuevo servicio de asesoramiento jurídico en materia de vivienda impulsado por el Gobierno municipal para, entre otras cuestiones, ayudar en la prevención y en la solución de la ocupación ilegal de viviendas en Cartagena, para que las viviendas disponibles que siguen sin ser alquiladas por miedo a la ocupación se incorporen al mercado de la vivienda.

El servicio, dependiente del área de Servicios Sociales, se ha creado para ofrecer orientación gratuita a los ciudadanos y apoyo técnico a la Oficina Municipal de Vivienda en asuntos relacionados con el alquiler, la compraventa, las ayudas públicas y los conflictos vecinales.