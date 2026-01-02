Sucesos
Heridos una mujer y sus hijos de dos y cuatro años tras ser atropellados en Cartagena
Los tres fueron trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena para su atención médica
Una mujer de 36 años y sus hijos, de 2 y 4 años de edad, han sido atropellados por un turismo esta noche en Cartagena. Los hechos se han producido en la Calle Ángel Bruna a las 19.59h, cuando el 1-1-2 ha recibido varias llamadas alertando de lo sucedido.
Según los primeros avisos, un turismo había atropellado a un menor. Sin embargo, a la llegada de los servicios de emergencia se confirmó que el accidente se saldó con tres personas heridas.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Cartagena y una unidad móvil de emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
Tras ser valorados por el personal sanitario, los tres heridos fueron trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena para su atención médica.
- Sin fecha para la puesta en funcionamiento de la propuesta 'Un beso y tira' en Cartagena
- Una vasija hallada en el Molinete confirma los vínculos con Carthago de la familia que impulsó la República Romana: la clave, en la inscripción
- El Ayuntamiento de Cartagena dividirá el edificio de Contentpolis en tres locales de apoyo tecnológico a las empresas
- Sube un 2 % el peaje de la autopista de Cartagena a Vera y el 4,68 % a Alicante
- Navantia convoca 89 nuevas plazas para sus distintas unidades de negocio en Cartagena
- El Vivero de Empresas para Mujeres de Cartagena desaparece y será de la ADLE
- Fomento paraliza la licitación de las líneas de autobús de La Manga
- El puerto de Cartagena vuelve al siglo XVI con la nao Victoria