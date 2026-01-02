Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Heridos una mujer y sus hijos de dos y cuatro años tras ser atropellados en Cartagena

Los tres fueron trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena para su atención médica

Urgencias del Hospital Santa Lucía de Cartagena.

Javier Ayala

Una mujer de 36 años y sus hijos, de 2 y 4 años de edad, han sido atropellados por un turismo esta noche en Cartagena. Los hechos se han producido en la Calle Ángel Bruna a las 19.59h, cuando el 1-1-2 ha recibido varias llamadas alertando de lo sucedido.

Según los primeros avisos, un turismo había atropellado a un menor. Sin embargo, a la llegada de los servicios de emergencia se confirmó que el accidente se saldó con tres personas heridas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Cartagena y una unidad móvil de emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Tras ser valorados por el personal sanitario, los tres heridos fueron trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena para su atención médica.

