Heridos una mujer y sus hijos de dos y cuatro años tras ser atropellados en Cartagena

Una mujer de 36 años y sus hijos, de 2 y 4 años de edad, han sido atropellados por un turismo esta noche en Cartagena. Los hechos se han producido en la Calle Ángel Bruna a las 19.59h, cuando el 1-1-2 ha recibido varias llamadas alertando de lo sucedido.

Según los primeros avisos, un turismo había atropellado a un menor. Sin embargo, a la llegada de los servicios de emergencia se confirmó que el accidente se saldó con tres personas heridas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Cartagena y una unidad móvil de emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Tras ser valorados por el personal sanitario, los tres heridos fueron trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena para su atención médica.