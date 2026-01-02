Cartagena exige a la CHS la limpieza inmediata de las ramblas para prevenir desbordamientos e inundaciones

El Ayuntamiento de Cartagena ha instado de manera urgente a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a que cumpla con sus competencias y proceda a la limpieza y mantenimiento del dominio público hidráulico en el término municipal.

El teniente de alcalde, Diego Ortega, visitó diversos puntos críticos, como la rambla de El Albujón, para comprobar el estado de abandono que presentan los cauces ante la llegada de posibles episodios de lluvias torrenciales.

Ortega calificó de “lamentable” la situación de la rambla de El Albujón en su desembocadura en el Mar Menor, a la altura de Bahía Bella, y en su paso por las poblaciones de La Puebla y Pozo Estrecho.

“Lo que debería ser un cauce preparado para el agua es hoy un mar de cañas. Estas especies invasoras funcionan como un obstáculo natural que eleva el nivel del agua y facilita desbordamientos que ponen en peligro a los vecinos”, explicó el edil de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras.

Durante la inspección de los cauces, el teniente de alcalde hizo especial hincapié en la pérdida de la capacidad hidráulica de las ramblas debido a la acumulación histórica de sedimentos. En el puente que une Pozo Estrecho con Torre Pacheco, Ortega señaló que "la altura entre el lecho y el puente es cada vez menor porque los sedimentos se depositan y no se retiran".

“La CHS debe realizar las obras necesarias para recuperar la capacidad original de la rambla. No es una cuestión de elevar los puentes, como nos dicen informalmente, sino de mantener los cauces limpios, que es su obligación”, aseguró Ortega.

El teniente de alcalde recordó que el Ayuntamiento sí cumple con sus deberes mediante el Parque Móvil municipal y el Servicio Municipal de Aguas, manteniendo despejados los tramos urbanos de las ramblas, como la de Benipila, y realizando limpiezas preventivas de imbornales.

"Se produce la paradoja de que, para que el Ayuntamiento pueda limpiar tramos que no son de nuestra competencia para proteger a los vecinos, tenemos que pedir permiso a la Confederación para hacer lo que ellos no hacen", criticó Diego Ortega.

Desde el Gobierno municipal se ha insistido en que esta falta de mantenimiento obliga a activar constantemente alertas de desbordamiento a través del sistema ES-Alert de Protección Civil, generando una alarma social que podría evitarse con una gestión adecuada del Ministerio.

“Pedimos encarecidamente a la CHS que actúe en esta y otras ramblas del municipio para evitar desalojos y daños materiales ante cualquier alerta naranja o roja por lluvias”, finalizó.