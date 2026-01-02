Cartagena amplía el recorrido y el contenido de su cabalgata de Reyes de este sábado

La previsión de lluvias para los próximos días ha obligado a suspender la tradicional cabalgata de Reyes, que estaba prevista para este lunes 5 de enero.

Ante esta situación, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han decidido adelantar a este mismo sábado 3 de enero su visita a Cartagena para mantener el encuentro con los niños y celebrar un pasacalles extraordinario por la tarde, tal y como informó la alcaldesa Noelia Arroyo.

Los Reyes llegarán este sábado a las 11.30 horas a la plaza del Icue, donde se reunirán con su cartero real. Desde allí se desplazarán a pie hasta el Palacio Consistorial, en el que ofrecerán la recepción habitual durante el resto de la mañana.

Aunque la cabalgata queda suspendida, Sus Majestades de Oriente protagonizarán un pasacalles extraordinario este sábado a partir de las 18.00 horas.

El recorrido partirá desde la Pescadería y discurrirá por todo el paseo Alfonso XII, la Calle Real, Tolosa Latour, Plaza de Madrid, Carmen, Puerta de Murcia y calle Mayor hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha podido incorporar a última hora de esta tarde al desfile extraordinario a las carrozas de las asociaciones de vecinos, así como algunas animaciones.

En ese punto se sumarán a los voluntarios que repartirán el tradicional roscón de Reyes de Cope.

En la plaza del Ayuntamiento se programarán actividades previas al reparto del roscón desde las 17.00 horas.

Los emisarios de Melchor, Gaspar y Baltasar serán respectivamente el cardiólogo del hospital Santa Lucía José Abellán, el concejal de Vox Gonzalo López Pretel, y el socorrista Mario Murcia.