Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica 2025Noticias más leídasTiempo hoy en MurciaTiendas y supermercados abiertosPlanes en Murcia
instagramlinkedin

Tráfico

Sube un 2 % el peaje de la autopista de Cartagena a Vera y el 4,68 % a Alicante

Se mantiene su gratuidad a diario de medianoche a 6 de la mañana

Peaje

Peaje / EP

EFE

El precio del peaje de la autopista Cartagena-Vera (Almería) sube un 2 % y el tramo desde la ciudad portuaria murciana a Alicante, un 4,68 %, informa el Gobierno de España.

Se mantiene su gratuidad a diario de medianoche a 6 de la mañana.

Se aplica lo aprobado en el Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2024.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sin fecha para la puesta en funcionamiento de la propuesta 'Un beso y tira' en Cartagena
  2. Una vasija hallada en el Molinete confirma los vínculos con Carthago de la familia que impulsó la República Romana: la clave, en la inscripción
  3. El Ayuntamiento de Cartagena dividirá el edificio de Contentpolis en tres locales de apoyo tecnológico a las empresas
  4. Las pruebas realizadas en el S-81 obligan a realizar ajustes técnicos en la carga de las baterías en Cartagena
  5. Navantia convoca 89 nuevas plazas para sus distintas unidades de negocio en Cartagena
  6. El Vivero de Empresas para Mujeres de Cartagena desaparece y será de la ADLE
  7. Fomento paraliza la licitación de las líneas de autobús de La Manga
  8. El puerto de Cartagena vuelve al siglo XVI con la nao Victoria

Sube un 2 % el peaje de la autopista de Cartagena a Vera y el 4,68 % a Alicante

Sube un 2 % el peaje de la autopista de Cartagena a Vera y el 4,68 % a Alicante

Hospitalizado un hombre de 65 años tras ser acuchillado en la puerta de su casa en Cartagena

Hospitalizado un hombre de 65 años tras ser acuchillado en la puerta de su casa en Cartagena

El Tonina y el Anfiteatro Romano, proyectos pendientes para 2026 en Cartagena

Cartagena adelanta la Nochevieja

El PSOE denuncia que el Ayuntamiento aún no ha abonado las subvenciones a las asociaciones vecinales de Cartagena

El PSOE denuncia que el Ayuntamiento aún no ha abonado las subvenciones a las asociaciones vecinales de Cartagena

COEC reclama un plan de mejora en los transportes de la Comarca de Cartagena

COEC reclama un plan de mejora en los transportes de la Comarca de Cartagena

Subida del Ibi a los comercios y aumento del impuesto de circulación: MC desvela "la trampa" en los presupuestos de Arroyo en Cartagena

Subida del Ibi a los comercios y aumento del impuesto de circulación: MC desvela "la trampa" en los presupuestos de Arroyo en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena comienza los trámites para gestionar la zona deportiva de Los Canales dos años

El Ayuntamiento de Cartagena comienza los trámites para gestionar la zona deportiva de Los Canales dos años
Tracking Pixel Contents