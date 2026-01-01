Sube un 2 % el peaje de la autopista de Cartagena a Vera y el 4,68 % a Alicante

El precio del peaje de la autopista Cartagena-Vera (Almería) sube un 2 % y el tramo desde la ciudad portuaria murciana a Alicante, un 4,68 %, informa el Gobierno de España.

Se mantiene su gratuidad a diario de medianoche a 6 de la mañana.

Se aplica lo aprobado en el Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2024.