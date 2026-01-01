Salas de descanso para pacientes oncológicos y sus familiares en el hospital Santa Lucía de Cartagena

Los pacientes oncológicos de Mazarrón y sus familiares contarán con un espacio de acogida en el hospital Santa Lucía de Cartagena, diseñado para ofrecerles descanso y acompañamiento, con el objetivo de reducir el desgaste físico y emocional que supone afrontar los tratamientos lejos del hogar.

Las instalaciones contarán con una sala de estar equipada con sofás, biblioteca y televisión, baños adaptados y una zona específica de apoyo emocional, con despachos para atención individual y salas destinadas a talleres de relajación, 'mindfulness' y encuentros grupales.

El alcalde Mazarrón, Ginés Campillo, mantuvo una reunión con Javier Pérez Pallarés, presidente de la Fundación, Pérez Pallarés, y Carlos Díaz Beltrán, miembro de su equipo de trabajo, durante la que se resaltó que este proyecto tendrá un impacto especialmente positivo en Mazarrón, un municipio con una elevada incidencia de casos oncológicos y cuyos vecinos deben desplazarse con frecuencia hasta Cartagena para recibir tratamientos médicos.

El alcalde de Mazarrón señaló que "aunque el proyecto se desarrolla en Cartagena, sus beneficios llegan directamente a nuestros vecinos. Muchos pacientes oncológicos de Mazarrón y sus familias encontrarán aquí un lugar de apoyo, cercanía y acompañamiento en momentos muy difíciles".

Por su parte, el presidente de la Fundación, Pérez Pallarés, explicó que "el objetivo es crear un entorno humano que complemente la atención sanitaria y ponga a las personas en el centro. El apoyo de ayuntamientos como el de Mazarrón es clave para que este tipo de iniciativas lleguen a quienes más lo necesitan".