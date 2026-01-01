Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festejos

Las entradas para las galas del Carnaval 2026 de Cartagena, ya a a la venta

Las localidades tienen un precio que oscila entre los 4 y 6 euros

Zaira Gutiérrez, reina del Carnaval de Cartagena en la edición del año pasado.

La Opinión

La Opinión

Las entradas para los eventos del Carnaval 2026, que se celebrará del 6 al 17 de febrero, ya están a la venta. Las localidades para las galas del pabellón Wssell de Guimbarda, que tienen un precio entre 4 y 6 euros, se pueden adquirir en El Corte Inglés (en concreto, en atención al cliente, en el sótano).

En concreto, se pueden comprar las entradas para la Gala Reina Infantil (7 de febrero), Gala Reina Adulta (7 de febrero), Concurso de coreografía infantil (8 de febrero), concurso de coreografía adulta (8 de febrero), Gala Drag (9 de febrero) y Gala del Rey (10 de feberero). Todos estos eventos se realizarán en el pabellón Wssell de Guimbarda.

Además, próximamente se pondrán a la venta las entradas para el XXIII Concurso Nacional de Chirigotas Ciudad de Cartagena, que se celebrará en auditorio El Batel los días 11, 12 y 13 de febrero de 2026.

El día de la final del Concurso, se realizarán dos pases con las cinco clasificadas que optan a los cinco premios establecidos en el concurso. Asimismo, en la semifinal se otorgarán también los premios a Mejor Música Original, Mejor Disfraz de Chirigota, Mejor Puesta en Escena y Mejor Letra.

