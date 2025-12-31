El Tonina y el Anfiteatro Romano, proyectos pendientes para 2026

Los presupuestos del Ayuntamiento de Cartagena para 2026 incluyen partidas presupuestarias para proyectos que ya han comenzado, o cuyo anuncio se realizó este año, además de inversiones globales en distritos y Juntas Municipales, expropiaciones de Urbanismo, inversiones en el servicio de bomberos y en servicios informáticos.

Estas partidas tendrán una dotación económica de 1.634.900 euros, 1.819.905, 1.987.596, 820.000 y 440.000 euros respectivamente.

Respecto a algunos de los grandes proyectos del municipio, la escuela infantil del parque de la Rosa, cuya construcción comenzó hace unos meses, recibirá de los nuevos presupuestos 125.000 euros. Este nuevo centro educativo, cuyas obras de construcción ascienden a 1.600.000 euros, tendrá capacidad para 99 alumnos de entre 1 y 3 años y comenzará a prestar servicio en el curso 2026/2027.

En cuanto al Tonina, la musealización del submarino tiene asignada una partida de 700.000 euros para convertirlo en una de las mayores atracciones de Cartagena, ubicado en los túneles de El Espalmador.

El Anfiteatro Romano también vuelve a recibir una inyección de presupuesto municipal con una partida que roza el millón de euros, en concreto será de 940.000, que irán destinados a avanzar en la excavación y construir un centro de visitantes provisional que va a permitir a los visitantes conocer el monumento a la par que continúan los trabajos para sacarlo a la luz definitivamente.

Otro de los proyectos destinados a transformar el municipio para los próximos años es la reforma de la estación de autobuses, que incluye la creación de la creación de un acceso peatonal al nivel de calle en parte del espacio que actualmente ocupa la entrada al aparcamiento y un nuevo vestíbulo principal con una zona de cafetería con terraza, el área de venta de billetes, información y control de accesos. En este caso, de los 450.000 euros en los que está valorada la intervención, las cuentas de 2026 tienen una partida destinada a ella de 150.000.

El futuro cuartel de la Policía Local en La Aljorra contará con una partida presupuestaria municipal de 200.000 euros, teniendo en cuenta que la inversión necesaria para poner en funcionamiento el acuartelamiento que albergará la base del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana es de 1.200.000. Este mes el Gobierno regional aprobó una partida de 430.000 euros para transformar el antiguo colegio de la diputación en la séptima sede policial del municipio.

Por último, la construcción de 14 viviendas de alquiler tiene asignada una partida de 956.853 euros.

Asimismo, también habrá partidas de 300.000 euros para mantenimiento del viario urbano, 310.000 euros para inversiones en litoral, 250.000 para diversas actuaciones relacionadas con el deporte y otra partida con la misma cantidad para inversiones relacionadas con la Policía Local.

El Consistorio también destinará 240.000 euros al Plan Especial del Mar Menor, otros 240.000 euros a las infraestructuras de barrios y diputaciones, 213.000 euros a la compra de terrenos y 198.000 euros a inversiones en materiales de litoral.

162.000 euros de las arcas municipales irán destinados a la mejora del medio ambiente, así como 90.000 a proyectos energéticos de los locales sociales, 100.000 a mejoras en consultorios médicos y 90.000 para el parque móvil.