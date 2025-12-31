Cartagena adelanta la Nochevieja

Cientos de personas se congregaron este martes 30 de diciembre frente al reloj del Arsenal de Cartagena, 'gemelo' de el de la Puerta del Sol, para adelantar la llegada del año nuevo.

Por la noche fueron cientos los cartageneros que esperaron a las doce para escuchar las tradicionales doce campanadas en una fiesta en la que se repartieron más de 2.000 bolsas de cotillón gratis para los asistentes.

El evento contó con una charanga a cargo de la Agrupación musical 1900, que realizó un recorrido musical por las calles del centro de Cartagena hasta la Plaza del Rey, animando a los transeúntes a participar en la celebración, mientras que el grupo coreográfico Renacer realizó un espectáculo de baile antes de las campanadas.

Tampoco faltó la música de la mano de la ganadora del concurso Dijing Urban 2025, Natasha Komoloba, antes de las campanadas. La fiesta continuó después de las campanadas con el ritmo del DJ de los 40, David Álvarez.

Por la mañana fue el turno de los más jóvenes con centenares de chavales que tomaron doce gominolas, como guiño a las tradicionales uvas, al mediodía en la plaza deI Rey, mientras que los mayores han celebrado este fin de año anticipado al mediodía en la plaza San Francisco.

En ambas citas no faltó la ubicación ni la música en directo animando a los presentes a bailar y disfrutar del ambiente festivo como previa a la celebración de Nochevieja.

Los nombres propios de la jornada matinal festival en el centro de Cartagena han sido el dúo Géminis, con su música en directo, el speaker Gaspar Zamora, los jugadores del Jimbee Cartagena, e incluso Isaac Peral. A la cita también se han sumado las ediles de Festejos y Política Social, Francisca Martínez y Cristina Mora, así como integrantes de la corporación municipal como la edil socialista Isabel Andreu.

Si bien, hubo quien se adelantó más todavía, ya que no se trata de las primeras campanadas que se celebran en Cartagena, este año por primera vez la ciudad celebró las preúvas universitarias, el pasado 18 de diciembre, con una celebración multitudinaria en el espacio navideño del puerto.

La celebración de las preúvas fue una iniciativa de Josefa Muñoz, ‘Pepita’, quien por una tradición familiar, quiso emular el ensayo que se realiza cada 30 de diciembre en la Puerta del Sol de Madrid.