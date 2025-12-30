Subida del Ibi a los comercios y aumento del impuesto de circulación: MC desvela "la trampa" en los presupuestos de Arroyo en Cartagena

Presentados en Navidad, pidiendo préstamos y subiendo impuestos. Este es el resumen que hace el líder de MC, Jesús Giménez Gallo, de los presupuestos anunciados por el gobierno local para el próximo año.

Para el portavoz de la formación local, los presupuestos municipales presentados por el Gobierno de Noelia Arroyo para 2026 son unos “presupuestos trampa”, un documento “que nace muerto” y que "evidencia el agotamiento político y la incapacidad de gestión del actual Ejecutivo local", detalló en una rueda de prensa este martes.

Giménez Gallo fue tajante al señalar que “Arroyo se avergüenza de su propio presupuesto”, subrayando que el Ayuntamiento cerró 2024 con déficit y que estas cuentas parten ya de una situación insostenible.

“No estamos ante una mala coyuntura, sino ante una nefasta alcaldesa”, afirmó, recordando que se trata del octavo presupuesto que presenta Arroyo y que, según un informe del interventor municipal, ocho de cada diez euros no se puede determinar a dónde van realmente.

Para Giménez Gallo, el documento es “una confesión de que su presupuesto es una mentira” y solo sirve para “aguantar, mantener contratos, sostener la estructura y cumplir formalmente”.

Hizo hincapié en que el presupuesto se apoya en una nueva subida encubierta de impuestos. “El interventor lo dice claramente: hay más de cuatro millones de euros más de recaudación porque Arroyo ha subido los impuestos, aunque ella lo niegue”, apuntó citando el aumento del IBI a los comercios y del impuesto de vehículos.

“Mientras tanto se dedica a calentar el sillón y pasearse con Alberto Núñez Feijóo, mientras en el Pleno debatimos problemas tan graves como el del incendio del Hospital de Santa Lucía”, criticó.

Por su parte, la edil Isabel García, quien acompañó al portavoz municipal ante los medios de comunicación, señaló que el presupuesto no es expansivo ni transformador, sino continuista, propio de un municipio que no tiene modelo.

La edil hizo hincapié en que el déficit de 2024 obligó al Ayuntamiento a presentar un Plan Económico Financiero y que ahora “se modifica el PEF para que encaje en el presupuesto y no al revés”.

García alertó de que el margen real de inversión del Ayuntamiento no llega al millón de euros y que la estabilidad presupuestaria se cumple “por los pelos, con apenas 44.639 euros de margen en unas cuentas de más de 275 millones, lo que deja al Ayuntamiento sin capacidad de reacción ante cualquier desviación".

Giménez Gallo desgranó que "si le conceden los préstamos la alcaldesa va a invertir 20 céntimos por cartagenero en 2026, mientras la ciudad sigue con las calles sucias, sin vivienda pública y devolviendo fondos europeos.

“En 2017, con MC en el gobierno el presupuesto municipal tenía 70 millones menos y se prestaban los mismos servicios; lo único que se ha doblado es la incapacidad”, remarcó.

En este sentido, defendió que “lo esencial es que haya gente responsable en el Ayuntamiento, que es lo que se espera de quienes gobiernan y en este caso es la oposición de MC quien actúa con responsabilidad”.

10 millones de euros en nuevos préstamos

Por su parte García, profundizó en la parte económica detallando "el fuerte endeudamiento que recogen las cuentas, con más de 10 millones de euros en nuevos préstamos, uno de ellos de casi 9 millones a 15 años, que requieren autorización del Ministerio de Hacienda porque el Ayuntamiento vuelve a estar intervenido".

“Si no se autorizan, no habrá obras del Ayuntamiento en todo 2026”, advirtió. En cuanto a las inversiones, las ha calificado de “gran engaño, ya que de los más de 14,6 millones anunciados, más de 8,9 dependen de préstamos, casi 4 millones proceden de remanentes ya comprometidos y un millón está supeditado a subvenciones".

De esta forma, con estos nuevos préstamos, Arroyo acumula 55 millones de euros solicitados en préstamos. “Solo hay 50.000 euros claramente identificados como ingresos reales”, denunció recordando además que "el índice de ejecución de inversiones a 30 de septiembre ni siquiera había alcanzado el 40%".

La formación local presentará enmienda a la totalidad para exigir la retirada de “esta vergüenza de presupuesto” y advirtió de que, si no se hace, Cartagena volverá a tener unas cuentas “de un Ayuntamiento prácticamente intervenido”.

Giménez Gallo concluyó asegurando que MC tiene un modelo alternativo de municipio que sí hará avanzar realmente Cartagena. “Cuando MC gobierna se bajan los impuestos y se sanean las cuentas”, afirmó. “Lo mejor que le puede pasar a Cartagena es que Noelia Arroyo acepte que su etapa ha terminado”, finalizó.