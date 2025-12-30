Estas son las calles que estarán cortadas este 31 de diciembre en Cartagena

La celebración de la carrera San Silvestre en Cartagena obligará este miércoles, 31 de diciembre, a establecer cortes de tráfico y limitaciones de carga y descarga en el centro entre las 8.00 y las 13.00 horas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El recorrido comprende, entre otros, el Paseo Alfonso XII del puerto, las calles Real, Puertas de Madrid, Carlos III, Muralla de Tierra, Sor Francisca Armendáriz, San Diego, Cañón, Aire, San Miguel, Campos, Duque, Serreta, Parque, Santa Florentina, Icue, Puertas de Murcia, Mayor y plaza del Ayuntamiento. Estas zonas estarán cortadas al tráfico.

Para el buen desarrollo de la carrera y evitar molestias al resto de ciudadanos, el Consistorio ha organizado un dispositivo de más de 150 de personas, entre Policía Local, Protección Civil, operarios y técnicos de Infraestructuras y Deportes y voluntarios que velarán por la San Silvestre más numerosa hasta el momento.

La parte de la Muralla del Mar se realizará por la acera que esta a la izquierda en el sentido de la carrera para una mayor seguridad de los corredores.

Limitacines de carga y descarga

El Ayuntamiento de Cartagena informa a los comercios y establecimientos de hostelería del centro de la ciudad de que, con motivo de la celebración de la San Silvestre, este miércoles, a las 9.45 horas, la Policía Local procederá al despeje y cierre del tráfico en el casco histórico.

Se recomienda a los establecimientos afectados que realicen sus tareas de reposición, carga y descarga y organización interna a primera hora de la mañana, antes del arranque del dispositivo policial.

El Ayuntamiento, en coordinación con Hostecar, ha trasladado este aviso coincidiendo con la celebración de la 'tardevieja', con el fin de que comercios y hosteleros puedan planificar con antelación su actividad y prever cualquier necesidad logística para una jornada de gran afluencia.