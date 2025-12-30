El PSOE denuncia que el Ayuntamiento aún no ha abonado las subvenciones a las asociaciones vecinales de Cartagena

El Grupo Municipal Socialista denuncia que el equipo de Gobierno local "está poniendo en riesgo a las asociaciones vecinales ya que aún no les han abonado los gastos de mantenimiento de sus sedes, actividades e inversiones correspondientes a este año 2025".

Según denuncia la concejal socialista Isabel Andreu, esta situación supone un perjuicio para los vecinos, que deben justificar en qué gastan estas subvenciones antes del 30 de enero.

“Las subvenciones, que suman 373.000 euros, se convocaron tarde y mal, en septiembre de este año, y a 30 de diciembre aún no se han abonado a las asociaciones. ¿Cómo se supone que van a gastar el dinero que les corresponde y justificarlo antes del 30 de enero?" destaca Andreu.

A su juicio cumplir con los plazos municipales "es prácticamente imposible". Para la edil "están condenando a estos colectivos a la bancarrota”.

Andreu recuerda que las asociaciones de la tercera edad también han tenido problemas este año porque "el Ayuntamiento no asumió hasta hace unas semanas el servicio de limpieza de sus locales sociales y eran los propios mayores los que tenían que barrer, fregar y limpiar".

“Es todo una locura. No les importan los vecinos y los están abandonando a su suerte”, concluye Andreu.