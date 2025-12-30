Navantia convoca 89 nuevas plazas para sus distintas unidades de negocio en Cartagena

Navantia ha lanzado una oferta para la incorporación de 89 nuevos empleados para los distintos negocios ubicados en la Dársena de Cartagena (Astillero, Fábrica de Motores, Reparaciones y Sistemas), así como para talleres y oficinas.

Las plazas ofertadas abarcan perfiles que incluyen ingenieros y especialistas en distintas áreas relacionadas con la fabricación de submarinos, materiales, sistemas eléctricos, calidad, ciberseguridad, innovación y desarrollo de software, así como técnicos y operarios para distintas funciones de producción, montaje, redes informáticas, tratamientos térmicos y administración, entre otros.

Navantia refuerza así su compromiso con el empleo y la innovación en Cartagena, ofreciendo oportunidades para titulados superiores y personal técnico y de taller, en el marco de proyectos estratégicos vinculados a la industria naval de defensa y la transformación digital.