Navantia convoca 89 nuevas plazas para sus distintas unidades de negocio en Cartagena

Las vacantes ofertadas abarcan perfiles que incluyen ingenieros y especialistas en distintas áreas relacionadas con la fabricación de submarinos, materiales, sistemas eléctricos, calidad, ciberseguridad, innovación y desarrollo de software

Imagen de archivo de las instalaciones de Navantia en Cartagena

Imagen de archivo de las instalaciones de Navantia en Cartagena / L. O.

La Opinión

La Opinión

Navantia ha lanzado una oferta para la incorporación de 89 nuevos empleados para los distintos negocios ubicados en la Dársena de Cartagena (Astillero, Fábrica de Motores, Reparaciones y Sistemas), así como para talleres y oficinas.

Las plazas ofertadas abarcan perfiles que incluyen ingenieros y especialistas en distintas áreas relacionadas con la fabricación de submarinos, materiales, sistemas eléctricos, calidad, ciberseguridad, innovación y desarrollo de software, así como técnicos y operarios para distintas funciones de producción, montaje, redes informáticas, tratamientos térmicos y administración, entre otros.

Navantia refuerza así su compromiso con el empleo y la innovación en Cartagena, ofreciendo oportunidades para titulados superiores y personal técnico y de taller, en el marco de proyectos estratégicos vinculados a la industria naval de defensa y la transformación digital.

Las personas interesadas pueden consultar el detalle de cada plaza e inscribirse a través del Portal de Empleo de la web de Navantia, donde encontrarán toda la información actualizada.

