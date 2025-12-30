Empleo
Navantia convoca 89 nuevas plazas para sus distintas unidades de negocio en Cartagena
Las vacantes ofertadas abarcan perfiles que incluyen ingenieros y especialistas en distintas áreas relacionadas con la fabricación de submarinos, materiales, sistemas eléctricos, calidad, ciberseguridad, innovación y desarrollo de software
Navantia ha lanzado una oferta para la incorporación de 89 nuevos empleados para los distintos negocios ubicados en la Dársena de Cartagena (Astillero, Fábrica de Motores, Reparaciones y Sistemas), así como para talleres y oficinas.
Las plazas ofertadas abarcan perfiles que incluyen ingenieros y especialistas en distintas áreas relacionadas con la fabricación de submarinos, materiales, sistemas eléctricos, calidad, ciberseguridad, innovación y desarrollo de software, así como técnicos y operarios para distintas funciones de producción, montaje, redes informáticas, tratamientos térmicos y administración, entre otros.
Navantia refuerza así su compromiso con el empleo y la innovación en Cartagena, ofreciendo oportunidades para titulados superiores y personal técnico y de taller, en el marco de proyectos estratégicos vinculados a la industria naval de defensa y la transformación digital.
Las personas interesadas pueden consultar el detalle de cada plaza e inscribirse a través del Portal de Empleo de la web de Navantia, donde encontrarán toda la información actualizada.
- Las pruebas realizadas en el S-81 obligan a realizar ajustes técnicos en la carga de las baterías en Cartagena
- Sin fecha para la puesta en funcionamiento de la propuesta 'Un beso y tira' en Cartagena
- Una vasija hallada en el Molinete confirma los vínculos con Carthago de la familia que impulsó la República Romana: la clave, en la inscripción
- El Ayuntamiento de Cartagena dividirá el edificio de Contentpolis en tres locales de apoyo tecnológico a las empresas
- El Vivero de Empresas para Mujeres de Cartagena desaparece y será de la ADLE
- El Gordo, en un buque de la Armada
- Fomento paraliza la licitación de las líneas de autobús de La Manga
- El puerto de Cartagena vuelve al siglo XVI con la nao Victoria