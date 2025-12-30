COEC reclama un plan de mejora en los transportes de la Comarca de Cartagena

La necesidad de dotar a los municipios de la Comarca de infraestructuras que permitan una verdadera movilidad entre ellos es una de las principales reclamaciones de la Confederación de Empresarios de Cartagena (COEC) para este 2026.

La presidenta de la patronal, Ana Correa, apúnto en el tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación que "las infraestructuras brillan por su ausencia", aclarando que no se refiere solo al AVE, el Corredor Mediterráneo o el tren directo a Madrid, también a que no existe comunicación con Andalucía, por ejemplo. "Estamos prácticamente incomunicados", sentenció.

Si la comunicación con otras comunidades es importante, igual de fundamental es a nivel interno. "Vamos a pedir a la Asociación de Municipios del Campo de Cartagena y Mar Menor un plan de movilidad comarcal", anunció Correa.

"Necesitamos facilitar, mientras que no llegue la línea de ferrocarriles de vía estrecha, un plan de comunicación por carretera coherente y lógico con los horarios de las personas que tienen que hacer uso de él", apuntó la presidenta de COEC, quien recordó la necesidad de convertir en una realidad el proyecto de ampliación del FEVE que "desde la confederación se ha pedido porque es el plan de movilidad del futuro".

"Pero sabemos que una infraestructura de este tipo tarda varios años de ponerse en funcionamiento. No podemos esperar 10 años a tenerla construida. La solución es empezar a vertebrar con transporte por carretera con autobuses", explicó.

Correa señaló que una de las comunicaciones a mejorar es con el parque tecnológico de Fuente Álamo, "¿cómo van los estudiantes de la UPCT a desplazarse a hacer prácticas en empresas punteras tecnológicamente, si no pueden llegar y desplazarse".

"Es importante que esa vertebración comarcal sea una realidad lo antes posible. La asociación que comprende todos los municipios de costa de la Región, incluidos Torre Pacheco y Fuente Álamo, tiene que trabajar y desarrollar ese plan conjunto, no solamente para las empresas, también para que para los ciudadanos puedan moverse con facilidad de un sitio a otro, acceder a puestos de trabajo o estudiar", reivindicó.

A su juicio se deben analizar las necesidades dependiendo de la época del año, teniendo en cuenta que será necesario reforzar las líneas en verano debido a la campaña turística.

Sensación agridulce

Respecto al balance anual de las empresas de la comarca, sienten una sensación "agridulce", porque "si bien los datos del paro van mejorando de un año para otro, las circunstancias en las que estamos desarrollando actividad económica son muy difíciles y son nefastas para el desarrollo de la actividad de las empresas".

Correa manifestó especialmente su preocupación por las pequeñas empresas, "nadie se da cuenta de las complicaciones del día a día para subsistir, no solamente en la comarca, sino también en la Región y a nivel nacional". Como dato aportó que el esfuerzo fiscal que tienen que hacer las empresas es un 17% más alto en España que en la media de la Unión Europea.

Asimismo, criticó "el caos legislativo que tenemos encima de la mesa, con reales decretos que luego no se transforman en leyes, con cambios de normativa constantes a nivel fiscal, a nivel laboral y a nivel administrativo. Cuando las empresas planifican una inversión, tienen que ver cuáles son las circunstancias del mercado y hacia dónde va la orientación legislativa".