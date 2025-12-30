El Ayuntamiento de Cartagena solo podrá gestionar la zona deportiva de Los Canales dos años

Un año y otro de prórroga como mucho. Ese es el tiempo que el Ayuntamiento de Cartagena podrá gestionar la zona deportiva del Parque de los Canales.

Este lunes la Junta de Gobierno Local activó el procedimiento para solicitar a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) la cesión mediante mutación demanial de uso de dos parcelas ubicadas en el Parque Rafael de la Cerda para formalizar el acuerdo por el que el consistorio decidió asumir la gestión de las zonas deportivas del parque para evitar su cierre, tras dar a conocer el organismo que no podía hacerse cargo de su funcionamiento porque no entraba dentro de sus competencias según los informes de la Abogacía del Estado.

Sobre las parcelas, que suman 12.255 metros de superficie, se incluyen un edificio de vestuarios, piscinas recreativas formadas por tres vasos independientes de forma ovalada, pistas deportivas y una zona de usos múltiples pavimentada y vallada, además de los suministros de electricidad y agua. En el apartado de pistas, el expediente señala una de baloncesto, dos de fútbol sala, una de tenis y tres de pádel.

La Junta de Gobierno Local ya aprobó el 8 de mayo de 2025 un Protocolo de Colaboración, sin gasto ni contraprestación financiera y la cesión está condicionada al proyecto de obras elaborado por la MCT a raíz de la petición de actuaciones de adecuación y mejora en pistas, piscinas y vestuarios para asegurar la integridad, las prestaciones y la adaptación a la normativa vigente.

El acuerdo se fijó por un año desde la firma, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta un año. Ese mismo protocolo apuntaba que, por la naturaleza jurídica del bien, la figura idónea para articular la relación entre administraciones era la mutación demanial y que el ayuntamiento pueda explotar económicamente las instalaciones mediante gestión directa o indirecta.

El acuerdo también está condicionado a la formalización del acta de entrega, a la depuración física y jurídica y a la coordinación catastral de las fincas, que aun está en trámite por parte de la Mancomunidad.