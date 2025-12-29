Sin fecha para la puesta en funcionamiento de la propuesta 'Un beso y tira' en Cartagena

MC Cartagena denuncia que el Gobierno local sigue sin poner en marcha la iniciativa 'Un beso y tira', una medida útil y sencilla aprobada en el Pleno municipal, destinada a mejorar la seguridad de los escolares y a reducir las congestiones de tráfico en los accesos a los colegios, aunque la propuesta salió adelante en el Pleno del pasado mes de marzo y a que posteriormente se reiteró mediante un ruego formal, "el Ejecutivo de Arroyo no ha dado ni un solo paso para su implantación".

La iniciativa 'Un beso y tira' plantea la creación de espacios de parada rápida, debidamente señalizados, en las inmediaciones de los centros educativos para que padres y tutores puedan dejar a los menores con seguridad durante los horarios de entrada y salida.

Una medida extendida en otras ciudades, que permite ordenar el tráfico, evitar dobles filas y reducir situaciones de riesgo para los escolares. Además, la propuesta incluye la coordinación con la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la implicación de la Policía Local en los momentos críticos, así como campañas de concienciación.

El concejal de MC Juan José López Escolar, encargado de defender la iniciativa en el Pleno municipal, lamenta que "una vez más, el Gobierno local demuestra que aprueba iniciativas en el Pleno para luego guardarlas en un cajón".

"Hablamos de seguridad vial, de protección de los escolares y de facilitar la vida diaria a las familias, y aun así no han sido capaces de hacer absolutamente nada", subraya.

López Escolar señala que "esta medida no requiere grandes inversiones ni proyectos complejos, solo voluntad política y coordinación", y advierte de que "se siguen produciendo los mismos problemas, los mismos atascos, el mismo caos y los mismos riesgos en las puertas de los colegios".

Desde la formación local insisten en que la iniciativa debe ponerse en marcha de forma inmediata, cumpliendo con lo aprobado por el Pleno y atendiendo a una demanda real de la comunidad educativa.

"El gobierno de Arroyo no puede seguir ignorando acuerdos plenarios y mirando hacia otro lado mientras se generan problemas perfectamente evitables", concluye el edil.