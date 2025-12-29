Desde botijos hasta quesos: compras mágicas en Juan XXIII en Cartagena

Un belén, un collar hecho a mano para regalar a tu pareja, quesos con los que deleitar a tus invitados, una funda para llevar el ordenador al trabajo o una figura para los más pequeños de la casa. Estos son algunos de los objetos que los visitantes pueden encontrar en el mercadillo navideño ubicado en la plaza de Juan XXIII, organizado por la concejalía de Cultura, encabezada por Ignacio Jáudenes.

El lugar se ha convertido este año en una plaza con 14 puestos de venta de productos al estilo centroeuropeo que trasladan a quien lo visita a un pueblo navideño con casetas de madera, decoraciones en madera que dan la bienvenida a la zona y flores de pascua.

Uno de los puestos que más público congrega es el de la Asociación Belenista de Cartagena, que ofrece desde nacimientos en una teja hasta pequeñas piezas, muy cartageneras como las marineras, que pueden tener un lugar especial en la casa de quien lo desee.

Todas las piezas que venden son artesanas, en su mayoría hechas con sus propias manos como pequeños roscones de reyes o puestos de fruta, pescado y quesos, hasta carritos de chucherias que enamoran a los más golosos. Estas elaboraciones se hacen con una pasta especial similar a la arcilla y con «mucho tiempo».

Según explicaron algunos de sus socios, las piezas que más están triunfando esta Navidad son las damajuanas, una especie de botija cubierta de esparto.

Con esta ubicación los belenistas celebran poder estar toda la Navidad enfrente del «jefe», en referencia a la escultura de San Francisco de Asís que se ubica en la misma plaza, pues según la tradición fue quien creó el primer belén recreando el nacimiento de Jesucristo en el año 1223 en Greccio.

Otros de los puestos que más visitantes atrae es el de quesos la Yerbera, en el que se pueden encontrar con una amplía variedad de productos lácteos. Uno de los más especiales es el queso crema con hueva de mujol, aunque sin duda el más vendido es su nueva incorporación: queso de cabra curado con miel y flores. Además, por la compra de cada cuña un euro irá destinado a la lucha contra el cáncer.

Quienes quieran darle un toque navideño a su hogar pueden encontrar en el mercadillo puestos de velas artesanas con diseños como renos o los típicos pinos, pero también algunas con diseños más neutros para que encuentren su lugar en casa todo el año.

Lugareñas tampoco quiso perder la oportunidad de participar en el mercado de temporada, cautivando a locales y visitantes con sus sudaderas y camisetas con el estampado del puerto. Además, ofrecen objetos de decoración con estética retro como cajas de cerillas con estampado de tigres.

La artesanía en piel encuentra su lugar con un puesto de venta de bolsos, cinturones y demás complementos confeccionados de forma única. Para los más pequeños los puestos más llamativos son los de figuras articuladas hechas con una impresora en tres dimensiones y las realizadas a mano con alambre. Este espacio se podrá visitar de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas hasta el día 5 de enero.