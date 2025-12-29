El Ayuntamiento de Cartagena dividirá el edificio de Contentpolis en tres locales de apoyo tecnológico a las empresas

El antiguo edificio de Contentpolis se dividirá en tres locales que servirán de soporte tecnológico a las empresas. Así lo anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo, este lunes en el tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación para hacer el balance del año en términos municipales.

La regidora municipal resaltó la importancia del centro de Capacitación de la FREMM, cuya primera piedra se puso hace unos días. En la misma manzana de Los Camachos que el nuevo centro de formación de la patronal del metal nacerá un proyecto de respaldo tecnológico a las empresas mediante la transformación del antiguo edificio de Contentpolis.

El primer paso para su puesta en marcha, se ha dado en la Junta de Gobierno Local, celebrada este 29 de diciembre, en la que ejecutivo ha aprobado la segregación del edificio en tres locales para sacar a concesión una superficie de 2.900 metros, en que ya está interesado el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (Cetenma). El segundo local de 1.700 metros tendrá un destino similar y el tercer espacio se mantendrá reservado para acoger la sede de la Asociación de Empresarios de Los Camachos.

Arroyo celebró como el mejor dato del año que Cartagena redujo en 931 personas el número de desempleados en 2025, 1.800 parados menos en solo dos años, asegurando que el Ayuntamiento impulsará más formación para empleados y menos impuestos para las empresas.

En este sentido, la primera edil apuntó que el Consistorio mantiene la “tasa cero” para facilitar la apertura de negocios sin costes municipales, "2026 consolida esa línea de apoyo a empresa y familias con la congelación del IBI, incremento de bonificaciones en el ICIO de hasta el 95%, y eliminación de tasas como la de las escuelas infantiles municipales".

Según los datos municipales, desde 2023 las familias cartageneras han ahorrado 13 millones de euros gracias a estas medidas.

En materia de impulso a la vivienda, Arroyo anunció acuerdos con el Colegio de Arquitectos y con la Asociación de Promotores y Constructores para acortar trámites de licencia y aplicar la figura de “interés público” a promociones de vivienda, con criterios ligados a inversión, empleo y carácter estratégico.

La alcaldesa detalló que la medida principal de Estrategia Municipal de Vivienda es la Modificación del Plan General, que se aprueba en enero y que habilita suelo para 80.000 viviendas, recordando que se ha previsto 1 millón de euros para comenzar en 2026 la construcción de las viviendas del barrio de la Concepción y se trabajarán proyectos en parcelas de San Ginés y Finca Buenos Aires, con el objetivo de llegar a 300 viviendas.

Para activar solares, se consignan 500.000 euros en ayudas para excavación arqueológica y se mantiene el Servicio de Asistencia Legal al Alquiler contra la ocupación.

Arroyo compareció flanqueada por el portavoz del Partido Popular y concejal de Hacienda y Educación, delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, y el edil de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega, dos de los miembros con más peso del ejecutivo local. Por el contrario, desaparecen del balance institucional del año los ediles de Vox, que también forman parte del ejecutivo local, aunque algunos de ellos si acudieron a la sesión de la Junta de Gobierno local que se celebró justo después.