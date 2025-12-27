El Vivero de Empresas para Mujeres de Cartagena desaparece y será de la ADLE

El logo de la Concejalía de Igualdad ha desaparecido del Vivero de Empresas para Mujeres, ubicado en la calle Moratalla, en las inmediaciones del centro de ocio Mandarache. Al igual que su nombre, y según parece, su función.

Este 23 de diciembre, el Boletín Oficial de la Región de Murcia publicaba que el bien inmueble inscrito denominado Vivero de Mujeres pasará a los fines de interés público fundacionales de la ADLE (Agencia de Desarrollo Local y Empleo) a los que será destinado como Centro de Emprendimiento y Desarrollo de Empresas ofreciendo nuevos espacios de recepción, aulas de formación, espacios de coworking, salón de actos, unidades de asesoramiento Individualizado y de dinamización de empresas y profesiones y zonas multiusos, entre otras actividades.

Tras este anuncio oficial, la edil socialista Isabel Andreu señaló que "el Vivero de Empresas para Mujeres ya es historia". Andreu criticó que la alcaldesa Noelia Arroyo haya decidido clausurarlo, "cediendo de esta forma a las políticas machistas de sus socios de Gobierno de Vox, en detrimento de las mujeres que quieren poner en marcha un negocio y necesitan apoyo institucional".

La concejala socialista denuncia que las emprendedoras han perdido un organismo en el que se les ofrecía asesoramiento, formación y servicios para implantar sus proyectos empresariales.

“La alcaldesa ha cedido a las políticas de la ultraderecha con el único objetivo de lograr los cuatro votos de sus socios de Gobierno a los presupuestos. Las mujeres siguen necesitando apoyo y respaldo porque, por desgracia, el machismo sigue vigente en muchos ámbitos de nuestra sociedad y el empresarial no es una excepción”, lamentó Andreu.

Durante este año incluso se ofertaban actividades en el Vivero. “El Partido Popular ha dejado abandonada esta infraestructura para justificar el cierre del Vivero de Mujeres, cuando debería haberla potenciado para contribuir al empoderamiento de las mujeres y al emprendimiento femenino”, concluyó la edil.

Vox: "Solo se fijan en las palabras"

Por su parte, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, apuntó que "las políticas de ayuda al emprendimiento y la empresa deben pasar por rebajar los abusivos costes y cargas que el gobierno impone".

Asimismo, López Pretel afirmó que "el feminismo de pacotilla del PSOE sólo se fija en palabras, se echan las manos a la cabeza por quitar el nombre de un vivero de empresa, que debería no tener sesgo de sexo, mientras desprecian a las mujeres con sus actitudes y sus políticas que las hacen estar más inseguras que nunca".

Por su parte, el concejal de Empleo, Álvaro Valdés, califica como “rotundamente falso" que se haya expulsado a las mujeres empresarias de estas instalaciones y ha subrayado que el vivero “está ahora más vivo que nunca”.

Según el edil, el cambio en el funcionamiento del centro se produjo hace más de un año, "cuando las propias mujeres empresarias decidieron abrir el espacio a más entidades y actividades vinculadas al emprendimiento, en este tiempo, se han instalado organizaciones como Amusal y Ucomur, además de ser utilizado por jóvenes empresarios, a propuesta de las propias empresarias, que ofrecieron el espacio al Ayuntamiento".

"El uso compartido ha permitido dinamizar el centro", asegura el concejal de Empleo

Valdés cree que el uso compartido ha permitido dinamizar el centro, incidiendo en que las mujeres empresarias siguen disponiendo con plena libertad de los espacios del Centro de Emprendimiento para actividades y reuniones.

Para el edil, esta forma de gestión "ha permitido multiplicar la actividad del centro y mantenerlo en un nivel de actividad y vitalidad que no había tenido hasta ahora".