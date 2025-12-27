Fomento paraliza la licitación de las líneas de autobús de La Manga

Tras la polémica de las últimas semanas por el concurso del servicio de transporte interurbano que conecta Cartagena con La Manga que había sacado a licitación la Comunidad Autónoma, ahora la consejería de Fomento, encabezada por Jorge García Montoro, va a rediseñar la concesión tal como estaba prevista para incoar un nuevo procedimiento de licitación.

Esta línea pasa por los municipios de Cartagena, La Unión y San Javier.

Esta decisión se ha tomado "con el objetivo de ofrecer el mejor servicio al ciudadano". El Gobierno regional y los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier han acordado que la concesión de transporte interurbano RMU-4 Mar Menor-Metropolitana de Cartagena integre los servicios de transporte urbano, explicaron fuentes de Fomento.

Para ello los consistorios han cedido los tráficos que coinciden con las líneas recogidas en esa concesión, "de esta forma se optimiza la red de transporte evitando duplicidades y solapamientos, a la vez que se ofrece una movilidad más sostenible, mejorando la calidad del aire y descongestionando el tráfico", apuntaron.

Este acuerdo de cesión permite redefinir la concesión fruto de la colaboración interadministrativa y la vocación municipalista a fin de ofrecer un servicio de transporte más optimizado ya que la normativa no permite prestar servicios urbanos a las Comunidades Autónomas.

El último Pleno de la Corporación municipal aprobó por unanimidad instar al Gobierno local a exigir al Gobierno regional que se paralice el concurso y que se modifique el pliego de condiciones incluyendo la ampliación de las líneas y servicios como mínimo, a la situación actual. La iniciativa fue expuesta por el edil del PSOE Pedro Contreras.