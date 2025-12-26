Servicios Sociales ayuda a 10 personas a refugiarse del frío en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena, en coordinación con las entidades sociales, ha reforzado estas semanas el dispositivo municipal de atención a personas sin hogar ante la bajada de temperaturas. Según detalló la concejal de Política Social, Cristina Mora, durante esta Navidad diez personas han aceptado el alojamiento y la acogida ofrecidos dentro del plan especial contra el frío.

El dispositivo se dirige, de manera prioritaria, a personas que viven en la calle y que, por diversas circunstancias, suelen rechazar durante el resto del año el alojamiento que facilitan los Servicios Sociales. Entre los perfiles atendidos figuran personas con problemas de adicciones, para quienes el equipo intensifica el acompañamiento y la información sobre recursos disponibles cuando se agravan las condiciones meteorológicas.

Mora explicó que, en esta época, los equipos “insisten en la acogida” y despliegan una búsqueda activa en los puntos que estas personas utilizan como refugio, con el objetivo de evitar que pasen la noche al raso.

“Con el frío, el riesgo aumenta, y por eso reforzamos la presencia en calle, el contacto directo y el trabajo social para que acepten un lugar seguro donde dormir”, señaló la edil.

El plan municipal “Ola de Frío 2025”, activado tras la reunión de coordinación celebrada el 13 de noviembre, se desarrolla con la participación del Servicio de Atención a Personas sin Hogar y Transeúntes, Policía Local, Protección Civil y entidades sociales como Cáritas, Cruz Roja, Hospitalidad Santa Teresa, La Huertecica, Accem y Fundación AMAS. La campaña se mantendrá operativa cinco meses, hasta marzo de 2026, con salidas nocturnas varios días a la semana entre las 21:00 y la 01:00.

La edil puso el foco en la coordinación con el tercer sector y el apoyo del voluntariado, teniendo en cuenta que “las entidades sociales y sus voluntarios sostienen una parte esencial de este dispositivo: conocen la realidad de la calle, generan confianza y permiten que podamos llegar antes y mejor”.