Preúvas infantiles este año en Cartagena

La celebración de las Preúvas en Cartagena amplía este año su público a los más pequeños y comenzará por la mañana, de manera que el martes 30 de diciembre, la Plaza del Rey se convertirá en escenario festivo a lo largo de toda la jornada.

Así lo ha avanzado la concejal de Festejos, Francisca Martínez, quien junto con el presidente de la Asociación Preúvas de Pepita, Antonio Cegarra, y miembros de la familia, entre ellos Andrés, nieto de Pepita, presentó este viernes un evento que se ha convertido en cita obligada de las Navidades en la ciudad.

A partir de las 11 de la mañana, habrá música y fiesta en la plaza para niños y niñas, que a mediodía podrán comerse las 12 gominolas como guiño a las tradicionales uvas, continuando la celebración de las Preúvas Infantiles hasta las 14:00 horas.

En cuanto a los adultos, tendrán su tradicional fiesta desde las 22:00 horas, frente a la puerta del Arsenal con música, animación y las ya tradicionales 12 campanadas a medianoche.

El evento contará con una charanga a cargo de la Agrupación musical 1900, que realizará un recorrido musical por las calles del centro de Cartagena hasta la Plaza del Rey. El grupo coreográfico Renacer bailará antes de las campanadas, la música la pondrá la ganadora del concurso Dijing Urban 2025, Natasha Komoloba, y después de las campanadas será el DJ de los 40, David Álvarez.

Además, habrá un reconocimiento para José Márquez Agüera 'El Cuco' que cantará el pasodoble compuesto en honor a Pepita.

Juventud, organizador del acto junto a la Asociación 'Las Preúvas de Pepita', repartirá 2.000 bolsas de cotillón a los asistentes al evento, gracias a los voluntarios de Implica2. También colaboran en el evento la Cadena Ser, Los 40, Hostecar y la Armada.

Las preúvas son una iniciativa que nació por Josefa Muñoz, ‘Pepita’, quien por una tradición familiar, quiso emular el ensayo que se realiza cada 30 de diciembre en la Puerta del Sol de Madrid.

Tras unas primeras ediciones en la plaza del Ayuntamiento, desde hace nueve años se realiza en la Plaza del Rey, usando el reloj de la fachada del Arsenal Militar, que se considera 'gemelo', del que da las campanadas en la capital.