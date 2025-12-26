La Policía Local de Cartagena comienza una campaña contra los 'pegacarteles'

De Cartagena a Estados Unidos. Cuando uno pasea por una ciudad es habitual encontrar carteles anunciando servicios o trabajos, incluso eventos culturales, en farolas, bancos y demás mobiliario urbano en general. Quienes colocan esta publicidad no suelen reparar en el daño que hacen mobiliario urbano, que luego de debe ser sustituido o reparado, generando un gasto para las arcas municipales y en consiguiente para el bolsillo de los ciudadanos. Por este motivo, la Policía Local de Cartagena prepara una campaña para sancionar a los 'pegacarteles' que han decidido emplear la ciudad como su propio tablón de anuncios.

Así lo anunció en el último Pleno Municipal el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, tras la pregunta del edil de MC Enrique Pérez Abellán.

Pérez Abellán señaló que en febrero de 2020 ya se formuló en una sesión de la Corporación Municipal una pregunta sobre la proliferación de carteles publicitarios adheridos de forma irregular a farolas, semáforos y otros elementos de mobiliario urbano, advirtiendo del deterioro del espacio público.

El edil aseguró que cinco años después, "la situación es exactamente la misma", por lo que preguntó si podían explicar qué ha hecho el Ayuntamiento desde 2020 para erradicar esta práctica.

Además cuestionó que si no se había hecho nada efectivo, "por qué sigue permitiendo que empresas y profesionales utilícen el mobíliario público como soporte principal de publicidad". Pérez Abellán hizo hincapié en que esta práctica reporta un beneficio económico privado a costa del uso irregular del espacio público.

Por su parte, el edil de Seguridad Ciudadana reconoció que esta situación produce el deslucimiento del entorno en la vía pública, asegurando que ya se han formulado denuncias por estos hechos.

Asimismo, recordó que el Consistorio actualmente está en proceso adaptar la normativa "a las situaciones que se dan con mayor asiduidad y a lo que vemos día a día".

Llorca anunció que a la vista de las circunstancias van a poner en marcha una campaña con Policía Local y otros servicios municipales que podrían estar afectados "precisamente para darle un avance, en el sentido de tratar de evitar que esto siga proliferando y que tengamos las calles con ese deslucimiento".

Multas según la Ordenanza Municipal

Cabe recordar que la ordenanza municipal reguladora de la publicidad exterior mediante carteleras señala que no se permite la fijación de carteles o la ejecución de inscripciones directamente sobre edificios, muros u otros elementos similares, siendo necesaria, en todo caso, la utilización de soportes externos cuyas características se señalan en la norma.

Además, se considera una infraccción grave la instalación de "carteleras" sin licencia municipal, o sin ajustarse a las condiciones de las mismas, el incumplimiento de órdenes municipales sobre corrección de las deficiencias advertidas en las instalaciones, la colocación de instalaciones creando riesgos ciertos e importantes y la reincidencia en faltas leves en un período de 30 días consecutivos.

En Cartagena, pegar carteles sin permiso en la vía pública es una infracción sancionable, con multas que pueden llegar a los750 euros o más según la gravedad y lugar y la eliminación a costa del infractor, puesto que las sanciones se estiman en base a la Ley del Suelo, implicando retirada del cartel y reposición del estado original.

Aparte de la sanción que en cada caso corresponda, la Administración Municipal podrá disponer el desmontaje o retirada de "carteleras" con reposición de los elementos al estado anterior de comisión de la infracción, teniendo en cuenta que las órdenes de desmontaje o retirada de "carteleras" deberán cumplirse por los interesados en el plazo máximo de 8 días y que en caso de incumplimiento los servicios municipales procederán a la ejecución sustitutoria a costa de los obligados, que deberán abonar los gastos de desmontaje, transporte y almacenaje.

La normativa municipal si preveé la instalación de carteles en las vallas de obras de edificación de nueva planta en la zona que se extiende desde el casco histórico hasta el área de influencia delimitada por las calles: Paseo Alfonso XIII, Calle Capitanes Ripoll, Plaza de Bastarreche, Cuesta del Batel, Paseo Alfonso XII, Calle Real, Plaza de España.

Además, siempre siguiendo la norma local, que incluye el pago de tasas, en el suelo urbano restante se permitirá en las vallas de cualquier tipo de obras, en cerramientos de locales comerciales desocupados, y situados en planta baja, en cerramientos de solares y parcelas con edificios desocupados o deshabitados, en la planta baja de edificios totalmente desocupados y en estructuras de andamiaje de obra, teniendo terminantemente prohibido hacerlo en edificios en uso o habitados.