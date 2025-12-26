Más de 1.000 mayores de Cartagena reciben ayuda a domicilio

10.000 mayores viven solos en Cartagena, 3.500 de ellos tienen más de 80 años y 1.100 reciben ayuda a domicilio. Estos son los datos de la situación de la tercera edad en Cartagena.

El Ayuntamiento sitúa su atención como eje prioritario de sus políticas sociales, triplicando los recursos destinados a programas de acompañamiento y asistencia para garantizar un envejecimiento activo y saludable, según explicó la alcaldesa, Noelia Arroyo, en una visita este lunes al Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres, donde destacó la inversión de 6,5 millones de euros en Servicios Sociales, con la que el Consistorio ha reforzado “servicios clave como la ayuda a domicilio, que ya llega a 1.100 beneficiarios, y los programas de lucha contra la soledad no deseada que operan en barrios y diputaciones”.

Arroyo, acompañada por la concejal de Política Social, Cristina Mora, recordó que “el objetivo del gobierno local es que los mayores con más necesidades y los más vulnerables sientan el apoyo de su Ayuntamiento en todo momento, a través de más talleres, más plazas en centros de día y un seguimiento constante".

La regidora municipal subrayó que Cartagena cuenta con 10.000 mayores que viven solos, 3.500 de ellos con más de 80 años, “un colectivo hacia el que se dirigen programas específicos como ‘Vecino del Barrio’, ya extendido a cinco zonas del municipio”.

En este sentido, detalló que "estamos centrados en que tengan un envejecimiento alegre y activo. Por eso, además de la teleasistencia y el respiro familiar, hemos impulsado más de 40 talleres con 1.500 plazas para fomentar su integración social".

Más plazas en los centros de día

Durante el encuentro, la primera edil elogió la labor de la congregación en el asilo del Barrio de la Concepción, asegurando que "las hermanas hacen un gran trabajo cuidando y mimando a nuestros mayores durante todo el año, y en estas fechas hemos querido venir a compartir con ellos ese espíritu de esperanza y cariño. Se respira hospitalidad y fraternidad".

Por su parte, la Madre Superiora, Sor Emilia Caridad, agradeció la presencia de la alcaldesa, subrayando el impacto emocional que tiene para los 57 residentes, porque "para ellos es muy importante que la autoridad principal de Cartagena venga a pasar un rato con ellos; es una alegría muy grande. Nuestra misión es transmitirles felicidad siempre, porque a los ancianos no les gustan las caras tristes, y en Navidad nos volcamos aún más”.

Asimismo, el Consistorio planea la ampliación de plazas en los Centros de Día de Los Dolores y El Algar a partir del 1 de enero y ya ha confirmado el pago inminente de 90.000 euros en subvenciones para el mantenimiento de los 42 clubes de mayores del municipio, que actualmente dan servicio a unas 9.000 personas.