El PSOE critica que Arroyo siga en manos de Vox en Cartagena

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, denunció este martes que "el año 2025 ha corroborado que la alcaldesa Noelia Arroyo es prisionera de Vox y sus políticas de ultraderecha, está dejando en la ruina al Ayuntamiento y carece de proyecto real para el municipio, mientras todos los cartageneros pagamos las consecuencias".

El líder de los socialistas cartageneros recordó que Arroyo ha entregado la presidencia de la junta vecinal de La Manga a Vox, que sólo cuenta con un vocal, "a cambio de la aprobación de los presupuestos municipales".

"En este caso les ha dado igual que sólo tengan un vocal porque les interesaba. Han cedido la presidencia de la junta a un partido negacionista, que no cree en la necesaria protección del Mar Menor y de la descentralización. A un partido cuya gestión del litoral ha llevado a muchas poblaciones a no disponer de mobiliario urbano adecuado hasta finales de verano o a no tener chiringuitos hasta bien entrada la temporada turística, por no hablar del abandono al que ha sometido a poblaciones como Los Nietos", incidió Torres.

El portavoz socialista señaló que Arroyo carece de capacidad de gestión y de un proyecto serio de municipio para 2025, "como ha quedado claro con el fracaso del proyecto para construir viviendas protegidas en Los Mateos o en su plan para tapar el Monte Sacro con hormigón, en lugar de utilizarlo para recuperar el patrimonio y hacer pisos que contribuyan a dar vida al centro histórico; o en la devolución de cerca de 8 millones en subvenciones europeos para proyectos tan importantes como reducir inundaciones en el entorno del Mar Menor".

"Ha quedado más que demostrado que su capacidad de gestión es absolutamente nula y que está hundiendo la economía municipal. 2025 es el año en el que se han visto obligados a hacer un Plan Económico por su nefasta gestión. Visto lo que están haciendo este año, ya les adelanto que el balance de 2025 va a ser aún peor de lo que fue el de 2024 y que habrá que pedir más préstamos", continuó Torres.

Méritos ante Murcia

El único objetivo real de Arroyo, según el portavoz del PSOE, es hacer méritos ante sus jefes de Murcia. "Es una alcaldesa servil que no ha reivindicado cuestiones fundamentales como la sanidad, la educación, o la mejora de nuestras infraestructuras. Si han presentado un concurso de transporte interurbano para La Manga que es absolutamente inaceptable y no ha dicho absolutamente nada. A Arroyo no le interesan los cartageneros, sólo le interesa ella misma y tener contentos a sus jefes", cuestionó Torres.

Según el líder local del PSOE está actitud se opone con las inversiones del Gobierno de España en Cartagena, que continúan con la segunda fase de las obras del AVE, la recuperación del Anfiteatro Romano, el Pórtico del Teatro Romano, las inversiones en el Mar Menor, la descontaminación minera o los fondos europeos.

Torres concluyó señalando que "queda claro quién apuesta por Cartagena. Desde el PSOE vamos a seguir trabajando para fiscalizar la labor de Arroyo y tratar de que se mejoren cuestiones fundamentales para nuestros vecinos como la sanidad, la educación o las infraestructuras".