Los muelles del Puerto de Cartagena se pasan a las luces LED

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sacado a licitación el proyecto de renovación integral del alumbrado exterior en distintos muelles del Puerto de Cartagena, una actuación orientada a mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo eléctrico y avanzar en los objetivos de sostenibilidad ambiental del recinto portuario.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de cerca de 750.000 euros con impuestos incluidos, con la mitad del presupuesto financiado con fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Contempla la intervención sobre 47 torres de iluminación, actualmente equipadas con 524 luminarias de vapor de sodio de alta presión, que serán sustituidas con tecnología LED de alta eficiencia.

La actuación se desarrollará en los muelles de Santa Lucía, San Pedro, Isaac Peral, Pantalan, Espigón Maestro Roldán Alto, Espigón Sureste, Polivalente y Sur, distribuidos entre las dársenas de Cartagena y Escombreras.

La sustitución de la tecnología actual por luminarias LED permitirá una reducción significativa del consumo energético y de las emisiones indirectas de CO₂, además de mejorar la calidad de la iluminación, la seguridad operativa y la visibilidad en las zonas de trabajo.

Además, la mayor vida útil de las nuevas luminarias contribuirá a reducir las necesidades de mantenimiento y la generación de residuos.

Ejemplo sostenibilidad

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, señaló que "este proyecto es un ejemplo claro de cómo la sostenibilidad se traduce en actuaciones concretas que mejoran la eficiencia, optimizan recursos y refuerzan la competitividad del puerto".

Asimismo, Hernández destacó que "la renovación del alumbrado no solo supone un ahorro energético y económico a medio y largo plazo, sino también una mejora en la seguridad y en la integración ambiental de las infraestructuras portuarias".

El proyecto incorpora criterios de resiliencia frente a las condiciones climáticas propias del entorno marítimo, con luminarias diseñadas para ambientes marinos, alta resistencia a la corrosión y mayor vida útil, lo que permitirá reducir las labores de mantenimiento y la generación de residuos.

Con esta licitación, la Autoridad Portuaria de Cartagena continúa avanzando en su estrategia de transición energética y descarbonización, alineada con los objetivos europeos de mitigación del cambio climático y con el principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente.