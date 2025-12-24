Carrera popular
El Campillo de Adentro prepara la III edición de la marcha solidaria ‘Campillo corre que te pillo’
La prueba, que se celebra este domingo, consiste en un recorrido de tres kilómetros donde los participantes acompañarán a la Virgen María y San José hasta en Belén viviente diverso en local social de la localidad
L.O.
El Campillo de Adentro celebra este domingo 28 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, la III edición de ‘Campillo Corre que te pillo’, una original marcha familiar temática y solidaria a beneficio de ANSEDH (Asociación Nacional Síndrome Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud) y Zancadas sobre Ruedas, que organiza la Asociación de Vecinos en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena.
El concejal de Deportes, José Martínez, ha presentado el evento junto al presidente y la vicepresidenta de la Asociación de vecinos de Campillo de Adentro, Pepe Bayano y Esther Díaz; la presidenta de la junta vecinal de Isla Plana, Ana Díaz; representantes de ANSEDH y Zancadas sobre ruedas, vecinos de la localidad y dos de los perros que participarán también en la marcha, Kira y Obi.
Con salida y llegada en el Local Social de Campillo de Adentro, el evento propone un recorrido aproximado de 3 km, en el que, guiados por el ángel anunciador, los participantes acompañarán a San José y la Virgen María hasta un Belén Viviente diverso, en lo que será una jornada de convivencia.
La marcha estará amenizada por una charanga y finalizará con paella para todos los participantes, así como una rifa familiar solidaria, convirtiendo la cita en una experiencia para disfrutar en familia mientras se apoya una buena causa.
