El Campillo de Adentro prepara la III edición de la marcha solidaria ‘Campillo corre que te pillo’

El Campillo de Adentro celebra este domingo 28 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, la III edición de ‘Campillo Corre que te pillo’, una original marcha familiar temática y solidaria a beneficio de ANSEDH (Asociación Nacional Síndrome Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud) y Zancadas sobre Ruedas, que organiza la Asociación de Vecinos en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena.

El concejal de Deportes, José Martínez, ha presentado el evento junto al presidente y la vicepresidenta de la Asociación de vecinos de Campillo de Adentro, Pepe Bayano y Esther Díaz; la presidenta de la junta vecinal de Isla Plana, Ana Díaz; representantes de ANSEDH y Zancadas sobre ruedas, vecinos de la localidad y dos de los perros que participarán también en la marcha, Kira y Obi.

Con salida y llegada en el Local Social de Campillo de Adentro, el evento propone un recorrido aproximado de 3 km, en el que, guiados por el ángel anunciador, los participantes acompañarán a San José y la Virgen María hasta un Belén Viviente diverso, en lo que será una jornada de convivencia.

La marcha estará amenizada por una charanga y finalizará con paella para todos los participantes, así como una rifa familiar solidaria, convirtiendo la cita en una experiencia para disfrutar en familia mientras se apoya una buena causa.