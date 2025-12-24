Repsol celebra la Navidad y su 75 aniversario con Cartagena

El Parque de los Juncos se ha convertido esta Navidad en uno de los principales puntos de encuentro familiar de Cartagena. Desde el pasado 20 de diciembre y hasta el próximo 4 de enero, el Complejo Industrial de Repsol Cartagena, en colaboración con el Ayuntamiento, desarrolla un amplio programa de actividades navideñas que coincide con una efeméride destacada: el 75 aniversario de una instalación industrial profundamente vinculada con la ciudad.

La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, combina ocio infantil, talleres creativos, espectáculos musicales y actividades educativas, con una programación diaria que permite repetir visita a lo largo de las fiestas y encontrar propuestas diferentes en cada jornada.

¿Qué encontrarás en parque de los Juncos? -Zona de hinchables, talleres y audiovisuales: Todos los días de 11:00 a 14:30 h. -Trenecito: Todos los días de 11:00 a 14:30 h. - Papá Noel (hasta el 24 de diciembre) y el Cartero Real (del 25 de diciembre hasta el 4 de enero): De 12:00 a 14:00 h. -Escenario principal: Actuaciones a las 12:30 h y photocall a las 13:15 h.

El Parque de los Juncos, corazón de la Navidad en Cartagena

Durante estas semanas, el Parque de los Juncos acoge una oferta estable que se mantiene todos los días entre las 11:00 y las 14:30 horas. El recinto cuenta con una zona de hinchables, espacios de talleres creativos y una área audiovisual. A ello se suma la presencia diaria de Papá Noel (hasta el 24 de diciembre) y el Cartero Real (del 25 de diciembre hasta el 4 de enero), de 12:00 a 14:00 horas, y el escenario principal, con actuaciones a las 12:30 horas y un photocall posterior a las 13:15 horas.

Uno de los elementos más visibles es el trenecito que recorre el parque, activo cada mañana y que, además de su carácter lúdico, utiliza combustible de origen 100% renovable producido en el complejo industrial de Cartagena a partir de residuos orgánicos como el aceite de cocina usado.

Espectáculos musicales diarios con personajes infantiles

La programación musical continuará hasta el 4 de enero con un show musical diferente dentro del ciclo 'Música & Navidad'. Este 24 de diciembre el escenario acoge un nuevo espectáculo protagonizado por Woody y Jessie. La programación continuará el 25 de diciembre con Mickey y Minnie; el 26, con Guau y Pom Pom; y el 27, con Mario y Luigi.

El ciclo se retoma el 28 de diciembre con Pocoyó y Pato, seguido el día 29 por Bluey y Bingo. El 30 de diciembre regresan Lilo y Stitch, mientras que el 31 lo hacen Skye y Zuma. Ya en enero, el 2 de enero actuarán de nuevo Woody y Jessie; el 3, Mario y Luigi; y el 4 de enero cerrarán la programación Mickey y Minnie. Esta continuidad convierte al parque en una cita diaria durante todo el periodo navideño.

Talleres creativos: manualidades, figuras para el belén y reciclaje

Paralelamente a los espectáculos, el parque acoge cada día una programación completa de talleres creativos, con propuestas diferentes en cada jornada y un marcado enfoque educativo.

Este 24 de diciembre, los talleres se centran en hacer un hacer reno de cartulina, figuras del belén como el burrito, adornos elaborados con palitos navideños y postales con sombreros festivos.

El 25 de diciembre se programan talleres de duendes, figuras del buey para el belén, bolas de colores para el árbol y postales de gnomos. El 26, los niños podrán elaborar marcapáginas de Papá Noel, figuras del Niño en la cuna, angelitos decorativos y renos de papel.

El 27 de diciembre la propuesta gira en torno a marcapáginas de muñeco de nieve, ángeles para el belén, paquetes de regalo decorativos y postales con motivos angelicales. El 28 se trabajan árboles navideños, la figura del Rey Melchor, corazones decorativos y estrellas de hielo.

El programa continúa el 29 con marcapáginas de pingüino, pastores arrodillados, siluetas de reno y tarjetas con caritas navideñas. El 30 regresan los renos de cartulina, nuevas figuras de pastor y ángeles, y postales decoradas. El 31 se repiten árboles de Navidad, ovejas para el belén y estrellas decorativas.

Ya en enero, el 2 de enero se elaborarán galletas con CDs reciclados, la figura del Rey Melchor, lacitos navideños y tarjetas con velas. El 3 se trabajarán ángeles de papel, el Rey Gaspar y corazones de colores, y el 4 de enero se cerrará el programa con ángeles hechos con CDs, el portal de belén, estrellas de hielo y tarjetas dedicadas al Rey Baltasar.

75 años de historia compartida con Cartagena

La programación navideña se enmarca en el 75 aniversario del Complejo Industrial de Repsol en Cartagena, una instalación que ha sido clave en el desarrollo económico y social del municipio y que ya mira al futuro con nuevos proyectos de transformación industrial.

El trenecito impulsado por combustible de origen 100% renovable, fabricados a partir de residuos orgánicos como el aceite de cocina usado, simboliza ese compromiso con el futuro en un contexto festivo y familiar. Una Navidad que mira atrás para celebrar la historia compartida y, al mismo tiempo, avanza hacia nuevas formas de energía y relación con la ciudad.

Desglose de actividades

Programación de espectáculos

Cada día, un show musical navideño diferente para sorprender a los más pequeños:

20 diciembre: 'Viva la Navidad' con Mickey, Elfo y Muñeco de Nieve.

'Viva la Navidad' con Mickey, Elfo y Muñeco de Nieve. 21 diciembre: Música & Navidad con Lilo y Stitch.

Música & Navidad con Lilo y Stitch. 22 diciembre: Bluey y Ringo.

Bluey y Ringo. 23 diciembre: Skye y Zuma.

Skye y Zuma. 24 diciembre: Woody y Jessie.

Woody y Jessie. 25 diciembre: Mickey y Minnie.

Mickey y Minnie. 26 diciembre: Guau y Pom Pom.

Guau y Pom Pom. 27 diciembre: Mario y Luigi Bros.

Mario y Luigi Bros. 28 diciembre: Pocoyó y Pato.

Pocoyó y Pato. 29 diciembre: Bluey y Bingo.

Bluey y Bingo. 30 diciembre: Lilo y Stitch.

Lilo y Stitch. 31 diciembre: Skye y Zuma.

Skye y Zuma. 2 enero: Woody y Jessie.

Woody y Jessie. 3 enero: Mario y Luigi Bros.

Mario y Luigi Bros. 4 enero: Mickey y Minnie.

Talleres creativos para toda la familia

