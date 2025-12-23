Así acercan Repsol y Cetenma el futuro de la energía a los jóvenes de Cartagena
Hay decisiones que nacen de una experiencia. En Cartagena, casi un centenar de estudiantes descubrieron cómo trabajan las personas que están impulsando la transición energética. Repsol y Cetenma (Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente) les mostraron el valor de las vocaciones STEM (iniciales en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) a través de siete ingenieras del complejo industrial del Valle de Escombreras que transforman, innovan y producen nuevos tipos de energía, como los combustibles de origen 100% renovables.
En la jornada divulgativa, dirigida a alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato pudieron conocer cómo la ciencia y la ingeniería están cambiando la manera en la que producimos y utilizamos la energía.
Siete ingenieras. Siete visiones de la energía.
Cada ingeniera compartió cómo su trabajo contribuye, desde ámbitos muy diversos, a fabricar productos esenciales que necesitamos para nuestro día a día, como los combustibles que usamos para desplazarnos o calentar nuestros hogares.
Desde la logística hasta la robótica, desde la automatización hasta la química, todas las ingenieras mostraron cómo los combustibles se fabrican mediante procesos que requieren rigor, innovación y visión de futuro.
La energía empieza aquí: logística y llegada de materias primas renovables
Usoa Gala es una de las personas que gestiona la llegada de barcos al Puerto de Cartagena, como los que vienen con aceite de cocina usado. Se trata de una materia prima que Repsol utiliza para fabricar diésel de origen 100% renovable en su planta del Valle de Escombreras. Este combustible, al estar producido a partir de materias primas renovables, permite reducir las emisiones netas de CO2 hasta en un 90% en comparación con el de origen mineral al que sustituye.
Laura Fernández, desarrolla su trabajo en el área de Programación y Entregas. Junto a sus compañeros, antes de la llegada de la materia prima al complejo industrial, define qué combustibles y cantidades deben producirse para responder a la demanda de la sociedad.
Transformar materia prima en energía renovable
Rosa García trabaja en el área de operación. Desde su posición se encarga de comprobar que todas las variables de los equipos, como la presión o la temperatura, están en los parámetros establecidos para conseguir obtener el tipo de combustible que previamente se ha planificado producir. En el caso de los combustibles renovables, la planta de Cartagena tiene capacidad para producir tanto diésel de origen 100% renovable como combustible sostenible de aviación. Ambos se pueden usar sin tener que hacer cambios en los motores de combustión de los coches, camiones o aviones.
Todos estos equipos son supervisados de manera continua por ingenieras como Paula Artero, que se encarga de asegurar el buen estado de equipos que componen las unidades como hornos o compresores.
La industria también se construye desde la digitalización y la robótica
La incorporación de nuevos avances tecnológicos es una de las premisas de trabajo de Repsol, de ahí que profesionales como Marina Aravaca trabajen de manera continua en la búsqueda de procesos de automatización, y su implementación a través de avances en informática, programación y comunicación de datos. En esta misma línea, la robótica también tiene un papel protagonista en el proceso de producción que llega de la mano de profesionales como Mónica Cervantes. Ingeniera Mecánica de formación, se encarga de aplicar este tipo de tecnologías para optimizar la revisión de equipos y mejorar la eficiencia de los procesos.
Acciones que están transformando la energía del futuro
Marisa Moreno trabaja en el departamento de Ingeniería donde, sobre la mesa, tienen multitud de proyectos para avanzar en la transformación del complejo industrial de Cartagena en un centro multienergético, capaz de transformar todo tipo de materias primas en combustibles de baja huella de carbono. Su día a día está enfocado a la planificación de nuevos proyectos e inversiones, como la planta de hidrógeno renovable que Repsol va a construir junto con Enagás Renovable.
Repsol, un proyecto ilusionante
En el complejo industrial de Repsol en Cartagena trabajan cerca de 900 personas entre las que se encuentran Usoa, Laura, Rosa, Paula, Marina, Mónica y Marisa. Se trata de un equipo pionero en la transición energética que apuesta por la tecnología, la digitalización y sobre todo, por las personas y la energía de su talento. La diversidad y la igualdad de oportunidades forman parte de la cultura de Repsol y por ese motivo, desde la refinería de Cartagena se promueven actividades, como las organizadas con Cetenma, para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes.