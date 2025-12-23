Así acercan Repsol y Cetenma el futuro de la energía a los jóvenes de Cartagena

Hay decisiones que nacen de una experiencia. En Cartagena, casi un centenar de estudiantes descubrieron cómo trabajan las personas que están impulsando la transición energética. Repsol y Cetenma (Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente) les mostraron el valor de las vocaciones STEM (iniciales en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) a través de siete ingenieras del complejo industrial del Valle de Escombreras que transforman, innovan y producen nuevos tipos de energía, como los combustibles de origen 100% renovables.

En la jornada divulgativa, dirigida a alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato pudieron conocer cómo la ciencia y la ingeniería están cambiando la manera en la que producimos y utilizamos la energía.