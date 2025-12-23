Las pruebas realizadas en el S-81 obligan a realizar ajustes

La Intendencia de la Armada en Cartagena, dependiente del Ministerio de Defensa, prepara unas mejoras técnicas en el submarino S-81 ‘Isaac Peral’ tras las pruebas realizadas con la carga de baterías del sumergible. Este proyecto surge como una ampliación del proyecto de adecuación del taller de baterías de la base de submarinos al programa de submarinos S-80, en su fase uno.

Ahora hay que tener en cuenta que tras la realización de las pruebas de puesta en marcha aparecen dos puntos principales que son objeto del contrato que ha publicado Defensa. Uno de los puntos afecta una variación de tensión.

En concreto, aparece una diferencia de tensión aproximada de 10-12 voltios entre la tensión de salida de los rectificadores y la tensión real en las bornas de la batería, debido a las caídas de tensión producidas por las distancias de cable presentes en la instalación, por lo que el objetivo es instalar medidores que permitan conocer en tiempo real el valor de la tensión en las bornas de la batería para poder ajustar la tensión de salida necesaria en los rectificadores.

El otro punto afecta también a los rectificadores, que cuando se encuentran en funcionamiento producen una gran cantidad de calor, el cual se acumula en la estancia del taller de baterías y es necesario disipar para evitar un mal funcionamiento de los equipos.

Asimismo, es necesario hacer algunas intervenciones en la instalación como la lectura de la tensión de baterías de los submarinos S-80 para la medición en la cabeza del muelle central y muelle norte y permitir un suministro de tensión más precisa para la carga de las baterías y traslado del Sistema de Monitorización y Control de los equipos rectificadores convertidores, mediante el suministro, programación y puesta en funcionamiento de un terminal que permitirá la visualización y el control de todos los equipos en la sala de control del taller de baterías.

También hay que cambiar el modo de funcionamiento de los rectificadores de fosas, pasando del modo paralelo actual al modo back-up solicitado y reformar el sistema de refrigeración de los armarios rectificadores mediante la instalación de un sistema de evacuación de calor en sala y el suministro e instalación de unidades de climatización para los cinco armarios de los equipos rectificadores-convertidores.

El valor estimado del contrato es 251.513,18 euros sin impuestos incluidos. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas para realizar estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de tres meses, hasta el día dos de enero.

La lectura de la tensión de baterías de los submarinos se realizará mediante el suministro e instalación en muelle de dos armarios de medida, uno en el muelle central para la medición de las tomas de carga M1 y M2, y otra en el nuevo muelle norte para las tomas de carga M3 y M4, para la medición de las tensiones reales existentes en las bornas de las tomas de conexión de la carga de los submarinos.

El edificio del Taller de Baterías, construido a mediados del siglo XVIII durante el proceso de concepción de los astilleros y fábricas del Arsenal de Cartagena, tiene unas dimensiones de 204 metros de largo en la dirección y de 22 metros de ancho.