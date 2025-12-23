Dos millones más en inversiones y un préstamo para afrontar la subida de salarios de los funcionarios: así son los presupuestos de Cartagena para 2026

La alcaldesa, Noelia Arroyo, presentó este martes los presupuestos del Ayuntamiento de Cartagena para el próximo 2026. Las cuentas serán aprobadas por la Comisión de Hacienda el 2 de enero y serán confirmadas por el Pleno el día 9 del mismo mes, teniendo en cuenta que el ejecutivo local, integrado por PP y Vox, cuenta con la mayoría necesaria para sacarlas adelante en ambas situaciones.

Arroyo señaló que el presupuesto de 2026 que han elaborado sigue el programa marcado en el Acuerdo de Gobierno 'Comprometidos por Cartagena', que "nos ha permitido movilizar desde su firma una inversión histórica en proyectos estratégicos que están transformando nuestra ciudad".

Según detalló, el Ayuntamiento gestiona programas con una inversión superior a 66 millones de euros, de los que en el presupuesto consolidado del año 2026 figuran 15,4 millones de euros, teniendo en cuenta que en estos años se han terminado inversiones por valor de 21,7 millones de euros, mientras que en la legislatura se han activado programas que en su totalidad suman 91,5 millones de euros.

La regidora municipal aclaró que muchas de las iniciativas se ejecutan con el presupuesto de varios años por lo que, además del presupuesto ejecutado, cuenta también con el dinero comprometido.

"El presupuesto de 2026, que son los terceros presupuestos que aprobamos en esta legislatura, se eleva a 276'5 millones de euros de gastos, pero la cifra de ingresos es de 281 millones de euros de ingresos porque contemplamos el superávit de 4,5 millones de euros previsto en el Plan Económico Financiero. Por primera vez, la partida de gastos y de ingresos no coincide porque habrá una partida que no ejecutemos", explicó la primera edil.

El presupuesto de 2026 lleva un aumento de 2 millones de euros respecto al ejercicio de 2025, que "servirán para cumplir muchos proyectos que ya están en marcha y para avanzar en las líneas estratégicas que iniciamos en los acuerdos de gobierno. Esas líneas tendrán los asuntos que consideramos más importantes para los ciudadanos, para resolver los problemas y para aprovechar las oportunidades que tiene Cartagena como mejorar la calidad de los servicios públicos, aumentar las inversiones, crecer en seguridad y en descentralización, en barrios y diputaciones, en materia de vivienda, en materia de patrimonio arqueológico, impulsar la formación en empleo y seguir manteniendo las medidas fiscales que bajan los impuestos a quienes crean empleo y a seguir reduciendo nuestra deuda".

En este sentido, la seguridad ciudadana se consolida como una prioridad para el ejecutivo local que continúa expandiendo la red de cuarteles municipales con el nuevo cuartel de Los Dolores, que abrirá el próximo año, y el inicio de las obras en La Aljorra. Además, se refuerzan servicios como el de salvamento en playas, que contará con 1,5 millones de euros, y se seguirá ampliando la red de videovigilancia, que en breve llegará a 400 cámaras con entre 300.000 y 400.000 euros, y un nuevo contrato de mantenimiento de las ya existentes de 210.000 euros.

Construcción de vivienda

La vivienda, al igual que en el ejercicio anterior, es otro de los ejes que tratará de impulsar el Consistorio con 250.000 euros destinados a la oficina municipal de vivienda y los proyectos para construir en el barrio de La Concepción con un millón de euros, San Ginés y Finca Buenos Aires, "iniciativas clave en esta área de gestión".

Además, Arroyo anunció que en el próximo pleno de enero se llevará a aprobación la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que permitirá habilitar suelo para 80.000 viviendas, y reafirmó que el programa de ayudas a la excavación arqueológica para solares destinados a viviendas, cuenta con medio millón de euros.

Paralelamente, la alcaldesa insistió en que estas mejoras se hacen “reduciendo la presión fiscal sobre los ciudadanos” con la congelación del IBI, la prórroga de la Tasa Cero para los negocios, la gratuidad de las guarderías y el aumento de bonificaciones. “Mientras otros suben, nosotros bajamos impuestos y facilitamos la actividad económica”, afirmó, pues en su presentación tampoco faltaron los dardos al Gobierno de España.

Los presupuestos prevén una reducción de la deuda, que se sitúa en el 26%, “muy lejos del límite legal del 110%, con un crecimiento controlado del gasto del 0.76%, manteniendo unas cuentas saneadas y un firme compromiso con la bajada de impuestos y la reducción de la deuda”.

Destacó, asimismo, que, a pesar de tener que asumir decisiones externas como la subida salarial de empleados públicos, que supone un coste extra de 9 millones de euros, “hemos logrado unas cuentas que incrementan la inversión, mejoran los servicios y protegen la economía de los vecinos”.

Para afrontar este incremento salarial el Ayuntamiento ha solicitado un préstamo de 8,5 millones de euros.

En cultura, el presupuesto aumenta unos 250.000 euros respecto a 2025, "en un ejercicio que el Ayuntamiento va a seguir manteniendo con nuestra agenda de dinamización cultural, con el impacto económico-social que tiene, el que podamos programar grandes eventos y actividades de máxima calidad".