Las ideas de los alumnos de la UPCT para intervenir en Cartagena: columpios en el CIM y una plaza con vegetación en el Monte Sacro

Un hilo rojo en forma de tubería guía al visitante en la exposición de los trabajos realizados por los estudiantes de la asignatura Proyectos 8 del grado en Fundamentos de Arquitectura, que se podrán ver hasta finales de enero en la sala de exposiciones del CIM, teñida de rojo por el celofán con el que los alumnos han cubierto los ventanales de la planta baja para crear una atmósfera envolvente, según explicaron este lunes los responsables de las ideas expositivas, Vicente Sandoval, Malak Elidrissi y Rahmeh Marian.

"La ejecución de la exposición ha sido un trabajo en equipo, como es hoy todo proyecto arquitectónico", remarcaron los profesores Jaume Blancafort y Martino Peña. Han contado con un presupuesto de 900 euros financiado por la Escuela y el Departamento de Arquitectura y Edificación.

Las maquetas y paneles expuestos muestran las propuestas de los estudiantes para intervenir tácticamente en espacios de la propia UPCT y en zonas del resto de la ciudad durante el festival Mucho Más Mayo, con el que colabora cada año la ETSAE. "Están concebidas para dinamizar la vida universitaria y para fomentar la interacción social", resumió Blancafort.

Columpios y bancos modulares

Entre los proyectos para la Universidad, los alumnos han propuesto un sistema de rieles para la sala de Levante del CIM que permita colocar columpios en distintas ubicaciones de este espacio de estudio y descanso del alumnado.

También han ideado mobiliario con módulos triangulares para crear diferentes configuraciones en los patios de la Escuela de Industriales, para los que otro proyecto ha ideado una cúpula de sombra con redes y cintas reflectantes que generen un escenario nocturno.

Para el patio de la Escuela de Telecomunicación se han ideado también un sistema modular de bancos con sombra elevada y asientos en forma de cápsula para favorecer la concentración de los estudiantes.

Otros proyectos contemplan mejoras para el acceso al laboratorio de fabricación en el que se han realizado muchas de las maquetas expuestas y una estructura con andamios para albergar un festival de arte urbano en el Campus de Alfonso XIII.

Para el Festival Mucho Más Mayo se han ideado estructuras que permiten enfocar puntos de interés turístico de la ciudad y exponer información para los visitantes; cajas para resaltar otras miradas al patrimonio de la ciudad; un parque infantil para la explanada del Batel; una plaza con vegetación para el Monte Sacro, módulos tubulares para dar la bienvenida a Cartagena desde las Puertas de San José, estructuras plegables para generar arquitecturas configurables o un panel con metacrilato de espejo para reflejar las cicatrices de la plaza San Francisco, para la que también se ha ideado una cúpula geodésica con efecto celosía a partir de las uniones de seis mil triángulos.