Cartagena recoge más de 3.000 juguetes con la campaña solidaria Juguetea

Educativos, deportivos, de mesa, y así, hasta más de 3.000 juguetes son los que se han conseguido recoger este año, gracias a la solidaridad de los cartageneros, a través de la campaña Juguetea, impulsada por el Ayuntamiento de Cartagena a través del área de Política Social, Igualdad y Familia.

El Palacio de Deportes se ha convertido este lunes 22 de diciembre en el punto de encuentro donde se ha centralizado la recogida de todos esos juguetes, de cuya clasificación y reparto se encargarán 23 entidades sociales que colaboran con esta campaña municipal, cuyo objetivo es que ningún niño o niña de Cartagena se quede sin recibir un juguete esta Navidad.

La responsable de Política Social, Cristina Mora, acompañada por el edil de Transparencia, Diego Lorente, y representantes de las entidades colaboradoras, señaló al respecto que "como Ciudad Amiga de la Infancia, Cartagena no puede menos que reforzar en estas fechas tan especiales su compromiso con las familias que atraviesan situaciones de dificultad y que tienen menores a su cargo”, de ahí este tipo de iniciativas.

Para la edil, “el reto de superar los tres mil juguetes recogidos el pasado año era importante, pero lo mejor es la generosidad y la ilusión que está detrás de cada uno de estos juguetes y que demuestra que Cartagena no deja a nadie atrás y entiende que los niños y niñas son la prioridad”.

Como en años anteriores, en los distintos puntos habilitados se han recogido juguetes nuevos para niños de entre 0 y 12 años, que se entregarán a las entidades sociales colaboradoras entre los días 30 de diciembre y 2 de enero.