Más de 3.000 juguetes recogidos en la campaña solidaria Juguetea

El Palacio de Deportes se ha convertido este lunes en el punto de encuentro donde se ha centralizado la recogida de todos esos juguetes

Más de 3.000 juguetes recogidos en la campaña solidaria Juguetea.

Más de 3.000 juguetes recogidos en la campaña solidaria Juguetea. / Ayto. Cartagena

L. O.

Educativos, deportivos, de mesa, y así, hasta más de 3.000 juguetes son los que se han conseguido recoger este año, gracias a la solidaridad de los cartageneros, a través de la campaña Juguetea, impulsada por el Ayuntamiento de Cartagena a través del área de Política Social, Igualdad y Familia. El Palacio de Deportes se ha convertido este lunes en el punto de encuentro donde se ha centralizado la recogida de todos esos juguetes, de cuya clasificación y reparto se encargarán 23 entidades sociales para que ningún niño o niña de Cartagena se quede sin un juguete esta Navidad.

