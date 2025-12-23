Más de 3.000 juguetes recogidos en la campaña solidaria Juguetea.

Educativos, deportivos, de mesa, y así, hasta más de 3.000 juguetes son los que se han conseguido recoger este año, gracias a la solidaridad de los cartageneros, a través de la campaña Juguetea, impulsada por el Ayuntamiento de Cartagena a través del área de Política Social, Igualdad y Familia. El Palacio de Deportes se ha convertido este lunes en el punto de encuentro donde se ha centralizado la recogida de todos esos juguetes, de cuya clasificación y reparto se encargarán 23 entidades sociales para que ningún niño o niña de Cartagena se quede sin un juguete esta Navidad.