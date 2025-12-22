El S-81 conquista Alejandría

Cuando el submarino S-81 Isaac Peral regresó al puerto de Cartagena al ritmo de Arde Bogotá a finales de noviembre, pocos imaginaban que acababa de hacer historia al otro lado del Mediterráneo.

La dotación del submarino construido por Navantia en el astillero de Cartagena fue la primera de la Armada española en atracar en el puerto de Alejandría, en Egipto, en 91 años. Casi un siglo en el que la tripulación de un sumergible español no había parado en el puerto del país del Nilo. Hasta que la tripulación dirigida por el capitán de corbeta Fernando Clavijo atracó en el puerto del país egipcio siguiendo la estela de los submarinos C3 y C6, que hicieron escala en 1934.

Esta página en la historia de la Armada española se realizó durante un despliegue de 46 días en el que también hizo paradas en el puerto italiano de Sicilia y en el griego de Creta.

Además, durante sus últimos días de navegación se integró en los ejercicios Asw ‘Marborán’, donde llevó a cabo actividades de adiestramiento.

El cartagenero al mando del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Estebán López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) tampoco quiso perderse este hito y en Alejandría visitó a la dotación del sumergible, compuesta por 55 militares, quienes durante su parada pudieron disfrutar de algunas de las maravillas del país como las pirámides.

Además, también recibieron la visita del embajador de España en la República Árabe de Egipto, Sergio Román Carranza Förster, así como de autoridades locales como el almirante general de la Marina Egipcia, a los que mostraron las capacidades técnicas y operativas del primer submarino de la clase S-80.

Gracias a su tecnología, el sumergible puede recorrer el mar Mediterráneo desde España hasta Egipto sin salir a la superficie, lo que le permite ser ‘invisible’ durante días, la cualidad más importante para un submarino.

La primera misión internacional del sumergible se realizó bajó el control operativo de la OTAN, con la que España ha vuelto a poner de relieve su compromiso con la seguridad colectiva y la estabilidad en el Mediterráneo.

Durante este despliegue, el Isaac Peral recorrió más de 5.000 millas náuticas y con 840 horas de inmersión, encuadrado en la operación ‘Sea Guardian’ de la Alianza.

Asimismo, durante la travesía se realizó también un crucero de resistencia, una prueba muy exigente destinada a comprobar la capacidad de las nuevas unidades de la Armada, que con el programa S-80 ha pasado a estar entre las mejores dotadas del mundo en cuanto al arma submarina, consolidando a Navantia como una de las empresas punteras internacionales.

En esta operación, el submarino permaneció en cota periscópica, con el objetivo de maximizar la obtención de inteligencia.

Entre los hitos más relevantes, la identificación de numerosos buques, que han sido reportados a la OTAN. Gracias a su avanzada tecnología, que garantiza su total discreción y sigilo, el buque realizó tareas de vigilancia sin perturbar el patrón de vida de otras unidades de superficie, al tiempo que pudo localizar e identificar actividades ilícitas dentro de su área de operaciones en el Mediterráneo, con especial hincapié en los buques rusos que navegan por el Mediterráneo.

Con una eslora de 80,8 metros, un diámetro de 7,3 y un desplazamiento de casi 3.000 toneladas, el S-80 tiene capacidades únicas entre los submarinos no nucleares de la OTAN.

Además, por su alto nivel de automatización puede operar con una dotación de solo 32 personas y está capacitado para misiones antisuperficie, antisubmarinas, ataque a tierra, operaciones a diversas profundidades, operaciones especiales y de evacuación de personal civil, recopilación de inteligencia o disuasión.

Ahora Navantia está en la cuenta atrás para la entrega del S-82 Narciso Monturiol a la Armada, tras haber realizado la puesta a flote y comenzado un calendario con unas 500 pruebas de puerto y unas 200 pruebas de mar.