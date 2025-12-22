Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquilerHombre Muere al caer de un pozoComprobar Lotería de Navidad 2025Encapuchados asaltoSorpasso de Vox
instagramlinkedin

Social

El PP insiste en que el Gobierno «deja sin fecha el cierre del Naval»

También afirman que el Gobierno de Sánchez se niega a aumentar las dotaciones de Policía

El senador popular murciano Francisco Bernabé.

El senador popular murciano Francisco Bernabé. / L.O.

L. O.

El senador del Partido Popular de la Región de Murcia Francisco Bernabé denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez «deja sin fecha el cierre del campamento del Hospital Naval de Cartagena y se niega a reforzar su seguridad».

Bernabé lamentó que el Ejecutivo central, «confirmando las peores expectativas, no atiende las peticiones del Ayuntamiento de Cartagena y mantiene abiertas unas instalaciones que no cumplen las medidas de seguridad exigibles».

«La situación es insostenible», incidió Bernabé. «Es un atropello que Cartagena tenga que acoger en condiciones penosas a los inmigrantes ilegales que nos envían desde otras regiones y que van al Hospital Naval, a los que hay que sumar los que llegan a nuestras costas y son albergados en el Centro de Atención Temporal (CATE)», subrayó.

Noticias relacionadas y más

«Además, por si fuera poco, el Gobierno de Sánchez se niega a aumentar las dotaciones de Policía para que tengamos la seguridad ciudadana que merecemos», añadió. «Sánchez se empeña en castigar a Cartagena, a la que ha convertido en la única ciudad de España que alberga simultáneamente dos grandes infraestructuras para acoger a inmigrantes irregulares», señaló.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents