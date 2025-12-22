Social
El PP insiste en que el Gobierno «deja sin fecha el cierre del Naval»
También afirman que el Gobierno de Sánchez se niega a aumentar las dotaciones de Policía
L. O.
El senador del Partido Popular de la Región de Murcia Francisco Bernabé denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez «deja sin fecha el cierre del campamento del Hospital Naval de Cartagena y se niega a reforzar su seguridad».
Bernabé lamentó que el Ejecutivo central, «confirmando las peores expectativas, no atiende las peticiones del Ayuntamiento de Cartagena y mantiene abiertas unas instalaciones que no cumplen las medidas de seguridad exigibles».
«La situación es insostenible», incidió Bernabé. «Es un atropello que Cartagena tenga que acoger en condiciones penosas a los inmigrantes ilegales que nos envían desde otras regiones y que van al Hospital Naval, a los que hay que sumar los que llegan a nuestras costas y son albergados en el Centro de Atención Temporal (CATE)», subrayó.
«Además, por si fuera poco, el Gobierno de Sánchez se niega a aumentar las dotaciones de Policía para que tengamos la seguridad ciudadana que merecemos», añadió. «Sánchez se empeña en castigar a Cartagena, a la que ha convertido en la única ciudad de España que alberga simultáneamente dos grandes infraestructuras para acoger a inmigrantes irregulares», señaló.
- Los pasteleros de Cartagena, en pie de guerra: 'los roscones son murcianos
- El Pleno de Cartagena se une para 'evitar el desmantelamiento' del transporte público en La Manga
- Vox obtiene por primera vez la presidencia de una Junta Municipal de Cartagena
- Plantan 300 árboles autóctonos en el oeste de Cartagena
- Navantia firma el convenio colectivo que rechazó el astillero de Cartagena
- Cartagena celebra este jueves las primeras 'Preuvas universitarias' en la explanada del puerto
- La desidia se hace crónica en Elcano y los padres confían en su arreglo en 2026
- El puerto de Cabo de Palos en Cartagena aumenta su capacidad hasta los 172 atraques de recreo