Los pasteleros de Cartagena, en pie de guerra: "los roscones son murcianos"

Como venía siendo habitual desde hace 13 años, la Asociación de Confiteros y Panaderos de Cartagena estaba preparada para continuar con su iniciativa solidaria y elaborar su roscón cartagenero para casi 4.000 personas, según Rafael García de la empresa Pandul, encargada de esta labor.

Sin embargo, su sorpresa llegó de "manera extraoficial" cuando supo él y la Asociación que este año el Consistorio había decidido prescindir de sus servicios y "encargar un roscón a un proveedor murciano". Por su parte, Rafael García señala que él acudió al último Pleno celebrado y que "le extrañó que altos cargos del Ayuntamiento no supieran nada al respecto".

Esto es lo que tenemos este año, Cartagena se va a quedar sin su roscón cartagenero, el que nos traen será mejor o peor, pero no será el nuestro Rafael García — Administrador de Pandul Sureste, empresa que venía realizando el roscón

También indica que le han comunicado de forma no oficial que "el día 4 de enero entre las tres y las cuatro de la tarde" llega a la ciudad portuaria el roscón traído desde Murcia. Por lo que García no cree que esta situación sea reversible, aunque "en tiempo y forma, todavía podemos hacerlo nosotros", puesto que ya tenían los ingredientes y la organización necesaria para llevarlo a cabo, pero "ya está apalabrado a otros proveedores".

"Esto es lo que tenemos este año, Cartagena se va a quedar sin su roscón cartagenero", lamenta García, que añade que el que traen este año "será mejor o peor, pero no será el nuestro".

Desde la Asociación de Confiteros y Panaderos declaran que "la falta de comunicación y consideración por parte del Ayuntamiento supone un desprecio al trabajo, compromiso y trayectoria de los confiteros y panaderos de Cartagena".

La decisión ha sido muy sentida en toda la ciudadanía de Cartagena Rafael García — Administrador de Pandul Sureste

Asimismo, lamentan que "el Consistorio haya optado por ignorar el sector local". Por lo que reclaman "una explicación pública por parte del Ejecutivo local y que se tenga en cuenta a los profesionales cartageneros no solo en este acto, sino en futuras iniciativas que afectan al sector".

Iniciativa pionera

Tanto Rafael García como la Asociación de Confiteros y Panaderos, explican que esta iniciativa solidaria, que "ya ha sido reproducida en otras ciudades como Molina o Murcia", según García, tuvo su inicio en Cartagena.

Por lo que el evento, "no solo forma parte de la tradición navideña local, sino que ha servido para poner en valor el trabajo artesanal de los confiteros y panaderos de Cartagena", reclaman los pasteleros en un comunicado.

García, también comenta que "siempre nos habían comunicado sobre noviembre o los primeros días de diciembre" la intención de que realizaran el roscón, y que esta decisión del Ayuntamiento "ha sido muy sentida en el sector y en toda la ciudadanía de Cartagena".

"El Ayuntamiento no organiza la actividad"

Desde el Consistorio cartagenero responden que ellos "no son los organizadores". Explican que este evento ha sido formado por patrocinadores privados y a su vez incluido en la programación de actividades navideñas, como ya ha ocurrido en otras iniciativas similares.

Por su parte, García responde que le han llegado a comunicar fuentes cercanas al Gobierno local que "el Ayuntamiento paga a la empresa que organiza el evento".

Asimismo, muestra sus dudas acerca de por qué el Consistorio no ha insistido sobre quién debía ser el encargado de realizar el roscón. "Ya que aportan dinero, tendrán que saber qué producto están adquiriendo", concluye García.