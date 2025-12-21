Comienzas las obras del parque canino junto al estadio Cartagonova

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero para muchas personas incluso es un miembro más de su familia. Ahora los cartageneros y sus inseparables de cuatro patas tendrán un lugar más en el que disfrutar juntos.

La Concejalía de Sanidad, encabezada por el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, ya ha adjudicado y han comenzado las obras para la construcción de un parque canino en las inmediaciones del Estadio Municipal Cartagonova. En concreto estará ubicado en el parque Vallejo Alberola.

Las obras, que está previsto que duren unos cuatro meses, están siendo ejecutadas por la empresa Revaloriza Inversiones Inmobiliarias y Servicios.

El concejal responsable de Sanidad señaló que «es una muestra más de nuestro compromiso de seguir ampliando la red de parques caninos en el municipio».

Asimismo, López Pretel anunció que en los próximos presupuestos municipales para el año 2026 se ampliará la partida económica destinada a crear más espacios de estas características en Cartagena.

En concreto, la nueva área contará con un circuito de juegos y zonas para descanso y paseo en alrededor de más de 1.000 metros cuadrados.

En uno de los espacios dedicados al reposo de los canes, que estará ubicado junto al acceso al parque, habrá cinco pequeñas áreas que recrean una huella de perro de más de 100 metros cuadrados.

El parque canino estará delimitado con un vallado perimetral y tendrá varios tipos de suelo que marcan las diferentes zonas con tierra de albero compactada, acabado de adoquín y el existente vegetal.

Para que todo funcione de la forma adecuada y los canes puedan disfrutar del espacio en perfectas condiciones junto a sus propietarios hay que tener en cuenta que solo pueden hacer uso del recinto los perros que se encuentren debidamente identificados, vacunados y desparasitados, debiendo portar la persona poseedora o propietaria la documentación correspondiente que refleje esta circunstancia.

También se debe evitar el uso del parque a los animales mientras estén en celo o enfermos.

Para mantener el parque en las mejores condiciones, al igual que en la vía pública, los dueños de los canes tienen la obligación de recoger inmediatamente los excrementos de sus mascotas y depositarlos en los recipientes o papeleras destinados a tal fin, así como limpiar los restos de orina con agua y vinagre de uso común o cualquier otro limpiador destinado a tal efecto.

Al igual que en el caso de controlar a los perros, teniendo la obligación de vigilar y controlar a sus mascotas en todo momento, contando con la correa disponible, y evitando las molestias que puedan ocasionar a otros perros o personas. Cuando un perro presente una conducta agresiva, la persona portadora tiene la obligación de controlarlo y abandonar el recinto inmediatamente.

Prohibidos los juguetes

Hay que tener en cuenta que si bien los animales que usen estos espacios dispondrán de collar en todo momento, no se permitirán collares de pinchos o de estrangulación y tampoco estará permitido usar en el recinto juguetes para el recreo de los perros a fin de evitar conflictos entre ellos.

Teniendo en consideración que los propietarios son los responsables de los perjuicios que puedan ocasionar sus perros a otros perros, a personas o al propio recinto.

Los perros de razas calificadas como potencialmente peligrosas o, los que aun no perteneciendo a estas, hayan sido declarados mediante resolución por la autoridad municipal competente como potencialmente peligrosos, deberán llevar bozal y ser conducidos siempre bajo la responsabilidad de la persona que les acompañe.

Además, queda prohibido el consumo de alcohol o comida dentro del recinto e introducir materiales punzantes o cristales en el recinto.

Al igual que no está permitido usar estos espacios públicos para realizar actividades de entrenamiento o adiestramiento canino desarrolladas por particulares y menos aún si se desarrollan como actividad comercial.

Tampoco está permitido que una sola persona lleve más de tres perros al recinto.