Aviso amarillo por fenómenos costeros y viento este domingo en el litoral de Cartagena

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emite un aviso amarillo por fenómenos costeros para este domingo, 21 de diciembre. Según han comentado a través de nota de prensa, afecta a todo el litoral del municipio de Cartagena.

Indican que está previsto viento del suroeste (lebeche) de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 3 a 4 metros. El aviso amarillo por fenómenos costeros comienza este domingo a las 12 horas del mediodía y concluye a las 22 horas de la noche.

Asimismo, han señalado que Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cartagena contempla la posibilidad del cierre del Parque Torres, habilitando el itinerario seguro de visitantes al Castillo de la Concepción. También se contempla la balización de ficus monumentales. Por otro lado, esperan que el resto de parques permanezcan abiertos con normalidad, "al estar más alejados del litoral".

CONSEJOS POR VIENTO Y FENÓMENOS COSTEROS

Desde el Ayuntamiento de Cartagena se recuerda la necesidad de alejarse de los malecones, playas, espigones y otros lugares próximos a la línea de costa, que puedan verse afectados por el rompiente de las olas y la intensidad del viento; así como evitar salir a navegar y vigilar los amarres de las embarcaciones. Tampoco se deben estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje, como el Muelle de la Curra en el puerto de Cartagena o el espigón de la bocana de Cabo de Palos.

También aconsejan retirar de las fachadas de los edificios aquellos elementos que puedan ser arrastrados por el viento como macetas, toldos o persianas y evitar pasar cerca de muros que puedan desplomarse o debajo de zonas arboladas de las que puedan desprenderse ramas. Igualmente, se aconseja limitar la velocidad y aumentar la precaución mientras se conduce.

Para consultar la evolución en tiempo real de los avisos meteorológicos se puede visitar la página de la Aemet