Vox ya preside una Junta Municipal en Cartagena

Vox consigue su primera presidencia en una Junta Municipal de Cartagena tras la constitución de este nuevo organismo de descentralización este viernes.

Durante la sesión constitutiva se procedió a la votación para la elección de la presidencia de la mesa, siendo el candidato presentado para tal cargo el vocal de Vox Carlos De Haro, quien fue elegido gracias a los votos de los cuatro vocales del Partido Popular, en aplicación del acuerdo de gobierno.

En su primera intervención como presidente de la Junta Municipal, Carlos De Haro subrayó que “la creación de este órgano responde a una convicción firme de los partidos que conforman el gobierno municipal. Creemos en la descentralización como la mejor forma de acercar la administración a los vecinos y de dar respuestas más rápidas y eficaces a los problemas del día a día”.

El nuevo presidente quiso agradecer expresamente el pacto de gobierno entre el PP y Vox, que ha hecho posible la creación de la Junta Municipal de La Manga– Cabo de Palos, y destacó que se trata de un órgano municipal descentralizado, con presupuesto propio y autonomía para la toma de decisiones, que "permitirá gestionar de manera más cercana esta zona del municipio", que incluye La Manga, Cabo de Palos, Playa Honda, Playa Paraíso y Villas Caravaning.

Asimismo, De Haro agradeció la confianza depositada por Vox Cartagena en la persona de su portavoz y coordinador, Gonzalo López Pretel, tanto por su designación como vocal como por la oportunidad de asumir la presidencia de la Junta. “Asumo esta responsabilidad con compromiso y con la voluntad de poner este órgano al servicio de todos los vecinos, empresarios y colectivos de la zona”, señaló.

El presidente de la Junta anunció que, desde el día siguiente a su constitución, iniciará una ronda de contactos y reuniones con entidades sociales, asociaciones vecinales, empresarios y el Consorcio de La Manga para fijar una hoja de ruta clara que permita fijar objetivos y prepararlos para su cumplimiento. “Queremos que 2026 sea un año de ejecución, de proyectos cumplidos y de resultados visibles para esta parte tan importante del municipio”, afirmó.

En este sentido, De Haro volvió a agradecer a López Pretel el apoyo de la concejalía del Distrito 7, cuya delegación ostenta el líder local de la formación de Abascal, quien "ya ha manifestado su voluntad de colaborar estrechamente con la Junta Municipal para mejorar los servicios, el mantenimiento y la calidad de vida de los vecinos".

La constitución de la Junta Municipal de La Manga–Cabo de Palos supone un nuevo paso en el desarrollo del mapa de juntas municipales previsto por el equipo de gobierno para que al final de esta legislatura todo el territorio tenga un organismo de descentralización y "refuerza la apuesta por una gestión más cercana, eficaz y coordinada en todo el municipio de Cartagena".

También tomaron posesión como vocales los cuatro representantes del PP, los dos de MC y los dos del PSOE. David Caro Frutos, María Soledad Fernández Martínez, María del Pilar Macián Lasén y Susana Jarillo González actuarán en nombre del PP; Francisco Ginés Rosique Vidal y Francisco Manuel García Alfaro en el de MC y Salvador Martínez Pérez y María del Carmen Cánovas Navarro en el del partido socialista.