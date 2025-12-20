El Pleno de Cartagena se une para "evitar el desmantelamiento" del transporte público en La Manga

Todos los ediles de la Corporación Municipal se han unido para exigir a la Comunidad que paralice el concurso del servicio de transporte interurbano que conecta Cartagena con La Manga, "para evitar el desmantelamiento del transporte público", tal y como explicó el edil socialista Pedro Contreras, encargado de defender la iniciativa durante la sesión plenaria.

Contreras expuso que el concurso actual promovido por el ejecutivo regional reduce tanto servicios, como horarios y frecuencias, "de hecho, suprime la línea directa entre Cartagena y La Manga; reduce el servicio interno que conecta La Manga y Cabo de Palos, que funcionará solo de 10.15 horas a 21.30 horas, cuando este verano funcionaba de forma ininterrumpida durante 24 horas al día; y suprime paradas fundamentales como las de El Algar y Playa Paraíso".

"El apoyo del Pleno no es suficiente porque el concurso sigue en marcha y si no se paraliza, va a suponer el desmantelamiento del transporte público. El consejero mintió cuando dijo que los servicios se mantenían y ahora debe rectificar", inicidió el concejal socialista, quien detalló que "el pasado verano había servicios, como la línea directa que conecta Cartagena y La Manga, o el transporte en horario nocturno que conecta La Manga y Cabo de Palos, que estaban completamente saturados por el gran número de usuarios que tenían y que el nuevo contrato no mantiene, sino que los reduce drásticamente".

"Es un despropósito. El Partido Popular, en lugar de propiciar el transporte público, que es beneficioso para la movilidad de los cartageneros y para el turismo, lo que está haciendo es destruirlo", criticó Contreras.

Según Contreras, "no me puedo creer que al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena se le haya pasado por alto un contrato de esta magnitud e importancia para Cartagena, queda claro que lo único que les importa es salvar al soldado López Miras", destaca Contreras.

En la iniciativa que ha salido adelante se insta al Gobierno local a exigir al Gobierno regional que se paralice el concurso y que se modifique el pliego de condiciones incluyendo la ampliación de las líneas y servicios como mínimo, a la situación actual.

Si bien, por su parte, el edil de Infraestructuras, Diego Ortega, resaltó el compromiso del Gobierno municipal por el transporte público, y ha sacado a colación que el Ayuntamiento de Cartagena está haciendo el mayor esfuerzo económico de su historia para bonificar el transporte público, "tal y como viene condicionado por el Estado", reprochándole a los socialista que pidan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que "pague el dinero que nos debe".

Sustitución de la fachada del Santa Lucía

Otra de las iniciativas más relevantes que ha salido adelnate por unanimidad es la sustitución de la fachada del hospital Santa Lucía tras el último incendio. La iniciativa, presentada por el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a la sustitución de la fachada del Hospital General Universitario de Santa Lucía, "ante la evidencia del riesgo que supone mantener un revestimiento altamente inflamable que ya ha propiciado dos incendios en los 14 años de vida del inmueble".

Asimismo, el Partido Popular ha añadido una enmienda para que se tenga en cuenta que ya se ha iniciado una comisión, con ese análisis técnico, para que las medidas de este estudio se tengan en cuenta.

Ortega aseguró que "vamos a reclamar que se retire la cubierta, pero consideramos que es necesario que la comisión técnica que se ha creado avance en las causas del incendio y se tomen cada una de las medidas que los expertos en la materia determinen al respecto para reducir el riesgo", haciendo especial hincapié en que "es necesario que se estudien todas las causas que pueden favorecer el inicio y la aparición de fuego, porque la fachada por sí sola no arde".