El Puerto de Cartagena inaugura su recinto navideño

Luces, magia y regalos. El Puerto de Cartagena inauguró este jueves su recinto navideño, ubicado en el espacio comprendido entre La Bandera y El Zulo. En el evento se realizó el encendido simbólico del recinto mediante un pulsador instalado en el acceso principal.

Además, se realizaron actividades para los más pequeños y el grupo Stolen amenizó la velada de los presentes con una actuación musical navideña en directo, mientras los asistentes disfrutaban de chocolate con churros.

De esta forma, la explanada del muelle del Puerto de Cartagena se transforma un año más en un gran espacio de convivencia y celebración con la llegada de la 'Navidad en el Puerto de Cartagena', una iniciativa impulsada por la Autoridad Portuaria de Cartagena, en colaboración con el Ayuntamiento, que permanecerá abierta hasta el 6 de enero.

En concreto, la Navidad en el Puerto cuenta con varias áreas diferenciadas como 12 foodtruck y ocho casetas con productos gastronómicos y variados con una zona común de mesas y sillas; una zona infantil, con la instalación de la Casa de Navidad, dedicada a talleres, espectáculos y animación para los más pequeños; un escenario principal, donde se desarrollará la programación musical y los espectáculos; así como espacios decorados y zonas de paseo, con iluminación, elementos ornamentales, photocall navideño y ambientación específica en toda la fachada marítima.

Todo el recinto está decorado con iluminación LED de bajo consumo, guirnaldas, motivos navideños y una imagen unificada que refuerza el carácter festivo del Puerto durante estas fechas.

La programación musical de la Navidad en el Puerto incluye más de 30 actuaciones, con grupos y artistas locales y regionales, conciertos en directo y sesiones DJ, distribuidas en horarios de mañana y tarde.

La zona infantil es uno de los grandes atractivos del recinto, con una programación diseñada específicamente para familias, que se desarrollará principalmente en horario de mañana.

Entre las actividades previstas se incluyen espectáculos teatrales y de títeres, magia infantil, pintacaras, cantajuegos, cuentacuentos y talleres creativos y manualidades navideñas

La Casa de Navidad contará además con la presencia de Papá Noel del 20 al 24 de diciembre y del Cartero Real del 2 al 5 de enero, acompañados de animadores caracterizados como elfos y pajes reales, creando una experiencia inmersiva para los niños y niñas.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, señaló que "esta programación convierte al Puerto en un espacio dinámico y vivo durante toda la Navidad, con propuestas musicales pensadas para todos los públicos”.

Además, "consolida la fachada marítima como uno de los grandes puntos de encuentro de la Navidad en la ciudad. Un gran recinto navideño junto al mar”.