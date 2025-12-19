La UPCT quiere implementar más IA en los próximos cursos

El presupuesto 2026 que ha presentado el Consejo Social de la UPCT pretende reforzar la transformación digital, con una dotación de 3,2 millones de euros para el Vicerrectorado de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que crece un 14,3 %.

Las principales líneas de actuación, según ha indicado la Universidad a través de una nota de prensa, incluye proyectos de Inteligencia Artificial aplicada a la gestión, orientados a automatizar procesos administrativos y mejorar los servicios a PDI, PTGAS y estudiantado; la renovación integral del Paraninfo; y el avance en la migración a una nube híbrida, reforzando la "eficiencia y la resiliencia tecnológica".

El Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena ha aprobado hoy el Proyecto de Presupuestos de la Universidad Politécnica de Cartagena para 2026 que asciende a 80,81 millones de euros. Con un incremento del 8,02 % con respecto al ejercicio anterior.

El centro estudiantil considera que estos presupuestos “evidencian un impulso decidido en la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento y la ‘vida universitaria’". Además, afirma el presidente Consejo Social, Emilio Restoy, que "no miramos a corto plazo, sino que planificamos y diseñamos las infraestructuras necesarias”.

El Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia ha informado que incrementa su dotación hasta 2,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 45,9 % respecto al ejercicio anterior.

Este crecimiento, dicen, "permitirá reforzar el talento investigador mediante nuevos apoyos predoctorales y contratos postdoctorales". Consideran que también "impulsará la actividad científica y la internacionalización con financiación específica para publicaciones, primeros proyectos y procesos de consolidación".

Esperan que se fortalezcan los ecosistemas de investigación y transferencia, "ampliando servicios científico-técnicos, divulgación, prácticas de ciencia abierta y actuaciones vinculadas a la inteligencia artificial y consolidar la captación de fondos europeos, cátedras de empresa y financiación autonómica, que ya muestran incrementos muy relevantes en el presupuesto de ingresos".

Sostenibilidad ambiental

El Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad aumenta su presupuesto hasta 7,1 millones de euros, con un crecimiento del 16,3%, destinado, según han puntualizado, a "actuaciones estratégicas como la rehabilitación energética y funcional de edificios, la implantación de instalaciones fotovoltaicas, el impulso a la movilidad eléctrica, la adaptación frente a episodios de lluvias torrenciales y la modernización de laboratorios docentes e infraestructuras críticas".

Vida universitaria

El presupuesto dedicado a potenciar la vida universitaria, deportes, becas y otras ayudas al estudio, extensión universitaria y representación estudiantil registra un incremento del 106,2%.

La financiación para actividades de extensión universitaria crece un 525%; para deportes, un 145%; las destinadas a vida universitaria, un 132% ;los recursos para asociaciones y representación estudiantil suben un 47,6% y los destinados a becas y ayudas al estudio, un 8,2%. Son más de 700.000 €, los destinados a estas iniciativas a lo largo del próximo ejercicio económico.

En palabras del rector, Mathieu Kessler, con este proyecto de presupuestos 2026, “la UPCT avanza hacia una universidad más estable, innovadora y sostenible, capaz de atraer talento, generar conocimiento de alto impacto y contribuir de forma decisiva al desarrollo económico, social y tecnológico de la Región de Murcia”.